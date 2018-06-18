Kısa vadede imar barışı ve vergi yapılandırması gelir performansını destekleyici. Orta vadede ise harcama kontrolü ve verginin tabana yayılması belirleyici” dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mayıs ayı ve Ocak-Mayıs dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını değerlendirdi.

Şimşek, hükümetin mali disiplini korumakta kararlı olduğuna vurgu yaparak, “Hükümetimiz, mali disiplini korumakta kararlı. Bütçe açığı, yılın ilk beş ayında yılsonu hedefin yüzde 31’i seviyesinde. Kısa vadede imar barışı ve vergi yapılandırması gelir performansını destekleyici. Orta vadede ise harcama kontrolü ve verginin tabana yayılması belirleyici” açıklamasında bulundu.