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05 Haziran 2018 15:55

Başbakan Yardımcısı Şimşek: "Seçim sonrasında belirsizlik azalacak"

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Politika setimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.

Başbakan Yardımcısı Şimşek:

05 Haziran 2018 15:55

Seçim sonrasında belirsizlik azalacak. Reformlarla ülkemizin büyüme potansiyelini daha da artırıyoruz" dedi.



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, politika setini güçlendirmeye devam ederek, reformlarla büyüme potansiyelini daha da artıracaklarını söyledi.


Başbakan Yardımcısı Şimşek, seçim sonrasında belirsizliğin azalacağına vurgu yaparak, “Politika setimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Seçim sonrasında belirsizlik azalacak. Reformlarla ülkemizin büyüme potansiyelini daha da artırıyoruz" açıklamasında bulundu.




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