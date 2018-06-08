Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından atılan adımların Türkiye’nin nisbi performansını artırdığını söyledi.

Gelişmekte olan piyasalara yönelik risk iştahında azalma olduğunu kaydeden Şimşek,, "Mayıs ayında gelişmekte olan ülkelerden 12.3 milyar dolar çıkış yaşanmış (Kasım 2016’dan beri en büyük sermaye çıkışı). Merkez Bankası’nın attığı adımlar, yatırımcılarla iyi iletişim Türkiye’nin nisbi performansını artırdı" açıklamasında bulundu.