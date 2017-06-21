İftar yemeğinde konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak: “Bütün dünya mültecileri alıp almama konusunda referandum yaparken Türkiye belli standartları taşıyanların vatandaşlığına imkan vermiştir” dedi.

İftar yemeği Üsküdar’da bulunan KADEM Genel Merkezi’nde yapıldı. İftar yemeğine Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Genel Başkanı Doç. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz, STK üyeleri, KADEM’de eğitim gören öğrenciler ile çok sayıda konuk katıldı.

İftar yemeğinde mülteci konularına değinen Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak: “Allah’a hamd olsun. Peygamberimizden 1400 sene sonra onlara muhacir olma şansını veren Allah bu millete de Ensar olma fırsatı vermiştir. Bakın Ensar’ın en büyüğü İstanbul’dadır. Eyüp El Ensari Hazretleridir. Ensar’ın en büyüğünü barındıran İstanbul’un şehremini Türkiye’nin liderini, bizim reisimiz, İslam ümmetinin umudu Recep Tayyip Erdoğan bugün de Ensar’ın en şereflisidir. Bakın bütün dünya mültecileri alıp almama konusunda referandum yaparken Türkiye belli standartları taşıyanların vatandaşlığına imkan vermiştir. Bugün itibariyle vatandaşlığa kabul görenlerin sayısı 50 bini aşmıştır. Bunlar için belli meslek sahipleri olanlar, belli tahsil sahibi olanlar aile bütünlüğünü korumak gibi kıstaslarla şuanda bu çalışmalar yürümektedir. Allah’ın izniyle yapacak çok şey var. Ama bir an önce vatanlarına dönmeleri içinde Fırat kalkanı bölgesinde çok şey yapıyoruz" dedi.

Fırat Kalkanı operasyonuna değinen Başbakan Yardımcısı Kaynak: "Bakın bütün dünya DEAŞ terör örgütünün edebiyatını yaparken Türkiye geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatla Türk Silahlı Kuvvetleri bütün dünyanın meşru kabul ettiği Özgür Suriye Ordusunu destekleyerek Cerablus bölgesinde 2 bin kilometre kareden fazla alanı hem DEAŞ teröründen hem PYD teröründen hem de rejim teröründen kurtarmıştır. Geçtiğimiz yıl bu zamanlar içindeki hain unsurlardan temizlendikten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri o bölgede asla bir sivilin kılına zarar vermemiştir. Ama haberlerde okuyorsunuz Musul’da Irak ordusu operasyon yapıyor sivilleri öldürüyor. Rakka’da Amerikan ordusu operasyon yapıyor sivilleri ölüyor. Türkiye masum ile suçluyu birbirinden ayıran çok hassa bir politika gütmüştür” şeklinde konuştu.

Hepimiz daha iyi bir toplum içinde, daha gelişmiş bir ülkede, daha adil, huzur dolu bir dünyada yaşamak istiyoruz diyen KADEM Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar: “KADEM de, özelde kadın hakları için çalışırken, bu ortak hedeflere, daha huzurlu bir dünya hedefine adanmış bir adrestir. Farklı alanlarda projeler üreterek bu hedeflerin gerçekleşmesi adına çalışıyoruz. Mülteciler projesi ile insanlık vazifemizi yaparak, Suriye’de devam eden iç savaştan kaçıp ülkemize sığınan kardeşlerimize Ensar olmaya çalıştık. Çünkü biliyoruz ki Suriyeli kardeşlerimizin bir barınma merkezine yerleşmesi ile iş bitmiyor. Eğitim hayatları, sağlık sorunları, sosyal yaşantıları ilgi bekliyor. Hele ki eğitim çağındaki çocukların kayıp bir nesil olmasına göz yumamayız.

Suriyeli misafirlerimizle ilgili sıklıkla ne yazık ki olumsuz haberler görüyoruz. Halbuki bu kardeşlerimiz, sosyal ortamlarında çeşitlilikten doğan zenginliğin, paylaşmakla gelen bereketin ve kardeşliğin sembolü olmalılar. İşte bu nedenle, kültürel ve ekonomik entegrasyon projesi başlattık. Dil öğrenmeleri, toplumla kaynaşmaları, kamuoyunda mültecilere yönelik yanlış algıyı düzeltme gibi ihtiyaçlara dikkat çektik. Meslek sahibi olmaları için eğitim programları düzenliyoruz. Her geçen gün bu çabaların kazandırdıklarını göreceğiz inşallah. Devletimizin koruması altındaki siz kızlarımıza, yani emanetlerimize, bir sivil toplum kuruluşu olarak biz de kucak açtık ve sizlerin yetişmesine katkı sunmak istedik. Kabiliyet ve isteklerinize göre mesleki kurslara katıldınız. Aldığınız eğitimler sonunda meslek sahibi olduğunuzu ve hayata atıldığınızı görmek bizim için çok büyük bir heyecan ve mutluluk. Sizler umudun sembolü oldunuz, kendinize güvenince, faydalı doğru tercihler yapınca, ve azmedince, nelerin değiştiğini gösterdiniz bize. Sunu da söylemeliyim, bugün aldığınız sertifikalar sadece mesleki yeterlilik değil, aynı zamanda KADEM ve gönüllülerinin dostluk belgesidir. Hepinizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Kızların bu toplumun temel taşıyıcıları olduğunu belirten Kadem Genel Başkanı Doç. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz: “Onlar gün gelecek anne olacaklar, meslek sahibi olacaklar ve hayatlarını kendi ayakları üzerinde idame ettirecekler. Her ne şartta olursa olsun, kızlarımızın eğitim hakkı bakidir. Nitekim eğitim düzeyinin düşüklüğü, doğal olarak bir meslek edinme ve de iş bulma olanaklarını oldukça sınırlamaktadır, bunun önüne geçmeliyiz. Onlar geleceğin hür nesillerini yetiştiren bireyler olarak medeniyet inşasında bizim en büyük servetimizdir. Onları en iyi şekilde yetiştirmemiz ve hayata kazandırmamız gerekiyor. Bu noktada sorumluluğumuzun gün geçtikçe arttığı şuuruyla bizler de Sivil toplum-kamu işbirliği modeli oluşturarak, İŞKUR, ASPB İstanbul İl Müdürlüğü ortaklığı ile yürüttüğümüz ‘Geleceğe İş başı’ projemiz ile Yetiştirme Yurtlarında ve Çocuk Destekleme Merkezlerinde bulunan 16-18 yaşlarındaki genç kızlarımızı mesleklendirme ve istihdam sağlama gayretindeyiz. Aynı zamanda proje kapsamındaki genç kızların eğitim hayatlarını önceleyen KADEM, açıktan lise okuyan genç kızlarımız için etüt ayarlayarak okul derslerini geçebilmeleri için uzman eğitimciler eşliğinde İngilizce-Matematik-Tarih-Fizik gibi dersler vermektedir. Projemizin ilk etabında eğitimler sonrasında 11 genç kızımız staj sürecini usta-çırak ilişkisi içerisinde başarılı bir şekilde tamamlayarak çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak istihdam edildiler. Projemizin ikinci etabındaki eğitimler sonucunda ise 18 genç kızımız sağlık sektöründe ara eleman olarak staja başlayacaklar ve akabinde istihdam edilecekler” ifadelerini kullandılar.

İftar sonrası KADEM’de eğitimini tamamlayan 18 öğrenciye sertifikaları takdim edildi.