Engelli kardeşlerimiz toplumun içine girdi. Artık ülkemizde hiçbir engelli kardeşimizin hayal kurmasının önüne kimse engel koyamıyor. 2018’de 5 bin kardeşimizi işe başlatacağız. KPSS puanı geçerlilik süresini 2 yıldan 4 yıla çıkardık” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Ataşehir’de bir otelde düzenlenen "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliğine katıldı. Programa Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti’li milletvekilleri ve engelli vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program Ankara Saray Engelsiz Yaşam Merkezinin mehteran takımı ile devam etti. Engelli vatandaşlarla ilgili bazı projelerin yer aldığı videoların gösterildiği etkinlikte daha sonra Başbakan Binali Yıldırım bir konuşma yaptı.

"15 yılda engelli kardeşlerimiz adeta kabuğunu kırdı"

15 yıldır ülkemizi bir baştan bir başa imar etmek için çalıştıklarını kaydeden Başbakan Yıldırım, “Özellikle kadınlarımızın, çocuklarımızın, yaşlılarımızın hayat kalitesinin iyileştirilmesi konusunda apayrı gayretimiz var. 15 yılda engelli kardeşlerimiz adeta kabuğunu kırdı, başarı hikayesi yazmaya devam ediyor. Engelli kardeşlerimiz toplumun içine girdi. Artık ülkemizde hiçbir engelli kardeşimizin hayal kurmasının önüne kimse engel koyamıyor. Yarınına ümitle bakıyor. 2012 İşitme Engelliler Organizasyonu’na Türkiye ev sahipliği yaptı. Tam 46 madalya kazandık. Sizler kazandınız. Ampute Milli Takımımızın aldığı şampiyonluk hepimizin göğsünü kabarttı. Sizler bu güzel çalışmalara devam edeceksiniz ve diğer kardeşlerinize de örnek olarak onların hayatlarına da dokunacaksınız. Bizler de sizin başarılarınızla gurur duyacağız ve daha fazlasını yapmanız için ne gerekiyorsa onu da yapacağız” dedi.

“Nüfusumuzun yüzde 7’sinin engellilerden oluştuğu hesap ediliyor”

Dünyada 7.5 milyardan fazla insanın yaşadığını aktaran Yıldırım, “Bu nüfusun 1 milyar civarındaki kısmı herhangi bir engelle karşılaşarak yaşamını sürdürmek zorunda. Ülkemizde ise nüfusumuzun yüzde 7’sinin engellilerden oluştuğu hesap ediliyor. Aileleri ile birlikte yaklaşık 25 milyon insandan bahsediyoruz. Tarihe baktığımızda Peygamber Efendimizin hayatından önemli dersler var. O engelli sahabeleri hayatın dışında tutmadan farklı yöndeki yetenekleri ile değerlendirmiştir. Peygamber Efendimiz bir gün vaaz verirken bir görme engellinin yanına geldiğinde ilgilenmemesi üzerine ayet nazil olmuş ve kendisi uyarılmıştır. ’Yüzünü ekşittin, yüzünü çevirdin’ diye uyarılmıştı. İster peygamber olsun ister sıradan bir kul olsun bir insan olsun engelli engelsiz diye ayrım yapmamız söz konusu olamaz” ifadelerini kullandı.

"2018’de 5 bin kardeşimizi işe başlatacağız"

Başbakan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

“Engelli vatandaşlara hizmette yönetim zafiyetini ortadan kaldırdık. Yerel yönetimlerimiz adeta bir zihniyet devrimi yaşadı ve güzel hizmetlere imza attılar. Yasal düzenlemelerde ise işe ilk olarak kanunlarımızdaki aşağılayıcı ifadeleri çıkararak başladık. ’Çürük, sakat, özürlü’ gibi ifadeleri metinlerin dışına attık. 2005’te Türkiye’de ilk defa engelliler kanununu biz çıkardık. Ulaştırma Bakanlığım sırasında, ulaştırma ve haberleşme faaliyetlerinin bütün alanlarını engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun hale getirmek için çalışmalar başlattık ancak bu konuda henüz istediğimiz yerde değiliz. Bütün kurumlara engellilerimizin hiçbir engel görmeden ulaşması için ne gerekiyorsa yapılacak, bunun da bakanlığımız takipçisi olacak. 500 binin üzerinde kardeşimize evde bakım hizmeti sunuyoruz. 2018’de 5 bin kardeşimizi işe başlatacağız. KPSS puanı geçerlilik süresini 2 yıldan 4 yıla çıkardık.”