Bu mudur İslamiyet, bu mudur insanlık. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlenen akşam yemeğinde öğretmenlerle bir araya geldi. Yemeğe Başbakan Yıldırım’ın öğretmenlerinden Nurten Uygur, Rauf Sümbül, Mehmet Özdil, Yılmaz Er katıldı.Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım öğretmenlerle sohbet ederek geceye dair bol bol fotoğraf çektirdi.

“Türkiye’nin gidişatından hiç kimsenin endişesi olmasın, Türkiye emin ellerdedir”

Öğretmenlere hitap eden Başbakan Yıldırım, “Bugün Ankara’da 81 ilden gelen öğretmenlerimizle buluştuk. Onlarla böyle sofrada bir araya geldik. Orada da ifade ettiğim gibi Edebiyatçı Yazar Nuri Pakdil, Türkiye’nin bir adının da umut olduğunu ifade ediyor. Türkiye yeryüzünün umududur. Türkiye bölgedeki mazlum ve masum insanların umududur. Haksızlık karşısında herkes sussa da Türkiye susmuyor ve susmayacak. Öğretmenlerimizden bu ülkenin çocuklarına Türkiye’nin yeryüzündeki mazlumlar ve bütün insanlık için ne anlama geldiğini özellikle anlatmanızı istiyorum. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve aziz Türk milleti sadece bizim istiklalin öncüsü değil, aynı zamanda mazlum milletlerin ilham kaynağıdır. Ülkemizin gidişatı için kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Türkiye emin ellerdedir, doğru istikamettedir” dedi.

“2019’da büyük bir mani olmazsa tekli öğretime geçmiş olacağız”

2002’den bu yana ayrılan milli eğitim bütçesinden bahseden Başbakan Yıldırım, “2002’den bugüne bu şuurla hareket ettik yeni nesillerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için büyük çabalar sarf ettik. Bildiğinizi gibi eğitimde büyük payı 2002’den itibaren en büyük bütçeyi eğitime ayırıyoruz. 2002’de 11 milyar lira olan milli eğitim bütçesi, bu içinde bulunduğumuz yıl 122 milyar, önümüzdeki yıl 134 milyar seviyesine çıktı. Neredeyse 12 kat artıştan bahsediyoruz. Zorunlu eğitim 12 yıla çıktı. Yeni bir müfredat oluştu. Yüce dinimizin Kuran ve siyer derslerini de okullarımızda öğretmeye başladık. Türkiye’de terörün sona erdirmenin milli ve manevi değerlere sahip nesillerin yetişmesidir. Geçtiğimiz 15 yıl içerisinde eğitimin fiziki alt yapısını güçlendirmek adına önemli çalışmalar yaptık. 300 bine yakın yeni dersliği eğitim camiamıza kazandırdık. Derslik başına düşen öğrenci sayısında gittikçe iyiye gidiyoruz. 2019 sonunda inşallah büyük bir mani olmazsa tekli öğretime geçmiş olacağız. Üniversiteye girişteki okul katkı puanlarını kaldırdık. Meslek liselerinde uygulanan farklı kat sayı adaletsizliğine son verdik. Eğitimde fırsat eşitliğini her zaman önemsedik” diye konuştu.

“Dağa çıkan çocuk sayısı iki yıl önce 600’lerdeyken, bu sene sayı 5’e inmiştir”

Çocuklarımızın bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinde en büyük görevin öğretmenlere düştüğünü söyleyen Başbakan Yıldırım, “Çocuklarımızın hayatında önemli rolleri siz oynuyorsunuz. Bunun bilincinde olduğunuzu ve bu görevi titizlikle yerine getirdiğinizi biliyorum. Bu ülkenin her evladı bizim için aziz bir emanettir. Hiçbir evladımızı kaybetmek istemiyoruz. İki yıl önce terörle mücadele örgütlerinin kandırarak, aldatarak dağa çıkardığı çocuk sayısı 600’lerdeyken bu sene bu sayı 5’ inmiştir. Allaha şükür artık gençlerimiz geleceğini dağda değil, hayalleriyle gelecekte arıyorlar. Bizim bu konuda ülkemizin birliği, beraberliği ve ülkemizin huzuru ve barışı için terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” şeklinde konuştu.

“Türkiye aynı 3 terör örgütüyle mücadele veren ülkedir” diyen Başbakan Yıldırım, “Bölücü terör örgütü diğer yanda DEAŞ diye bir sapık örgüt, sözde İslam’ı temsil ediyor ama insanları gözünü kırpmadan öldürüyor. Bugün yine Mısır’da bir camide Mevla’sına dua ederken, namaz kılarken, insanların üzerine silahlarla bombalarla saldırdılar ve 235 masum insan hayatını kaybetti, yüzlerce yaralı var. Bu mudur İslamiyet, bu mudur insanlık. Bu vesileyle hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün şehitlerimizi rahmetle şükranla anıyorum. Gazilerimize ve 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişiminde şehit olan öğretmenlerimize Allahtan rahmet diliyorum” diye konuştu.