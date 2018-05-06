24 Haziran’da son vesayet kalıntılarını da sandığa gömmeye hazır mısınız?” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere Sinan Erdem Spor Salonu’na geldi. Kongre öncesinde spor salonu önünde toplanan kalabalığa hitap eden Başbakan Yıldırım, “Bugün 24 Haziran’a giden yolda İstanbul Türkiye’ye bir mesaj veriyor. İstanbul diyor ki ‘Burası, bu mübarek şehir Türkiye’nin özetidir.’ Hakkari buradadır, Edirne buradadır, Trabzon, Kastomonu, Sivas, 81 vilayet buradadır. Balkanlar buradadır, Kafkaslar buradadır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Bakanı olduğu dönemi hatırlatan Yıldırım, “Vesayet odakları o gün de hazmedemediler. Saçma sapan sebeplerle şiir okuduğu için hapse mahkum ettiler. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan’ı Türkiye için vesayet odakları tehdit olarak gördüler, siyasetten men etmeye çalıştılar. ‘Muhtar bile olamaz’ dediler. Ama bu millet onu cumhurbaşkanı yaptı. Bundan sonra yeni bir döneme giriyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Aslında milletimiz bu kararı çoktan verdi. 16 Nisan 2017’de bu kararı millet verdi. Durmak yok, kutlu yürüyüşe devam dedi” diye konuştu.

24 Haziran seçimlerinin bir milat olduğunu vurgulayan Yıldırım, “24 Haziran, vesayetin bir daha geri gelmemek üzere yok olması için önemli bir tarihtir. 24 Haziran’da son vesayet kalıntılarını da sandığa gömmeye hazır mısınız?” şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım, 24 Haziran seçimlerinin öneminin altını çizerek, “Bu seçimde şer odakları bir araya geldiler. İçeride ve dışarıda Türkiye’nin büyümesini, gelişmesini ve bölgede söz sahibi olmasını hazmedemeyenlere, memleket sevdalıları ile cumhur ittifakı ile yola çıkanların 15 Temmuz alçaklarına dersini vereceği önemli bir seçimdir. Şehitlerimizin emaneti üzerimizdedir. Ülkemizin bağımsızlığına, ay yıldızlı bayrağımıza kalkan elleri bir daha geri gelmemek üzere kıracağımız önemli bir tarihtir” dedi.