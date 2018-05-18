İsrail’in uluslararası hukukun ayak altına alarak ABD’nin seyretmesine asla ve asla bu bölge unutmayacaktır. Bu vicdansız eylemlerden dolayı hepsine yazıklar olsun yuh olsun" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Yenikapı’daki "Zulme Lanet Kudüs’e destek" mitinginde konuşma yaptı. Başbakan Yıldırım, hakka, hakikate inancın gereğini yaptıklarını söyleyerek, "Mazlumun yanından Filistinli kardeşlerimizin yanında durmaya davet ediyoruz. Bütün dünyayı zalimi haksızın işgalcinin karşına çıkmaya davet ediyoruz. Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz diye haykırıyoruz. Bu meydanın sesi insanlığın sesidir. Yıllardır İsrail zulmüne göğüslerini siper eden Filistinli kardeşlerimize yardım et ya Rab" dedi.

Türkiye’nin İstiklal mücadelesinin mazlum milletlere ham kaynağı olduğunu söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, "Haykırıyoruz. Çünkü acımız büyük gözlerimiz yaşlı, kalplerimiz yangın yeri tarihte eşine az rastlanır bir şiddetle Filistin toprakları bir kez daha kana bulandı. Kudüs şehri, Mescid-i Aksa bir kez daha bir hançer daha saplandı. insanlıktan nasibi almayan haydutlar yine sahneye çıktı. Meşru ve barışçıl gösteri yapan savunmasın çocukların kadınları, gençlerin üzerine kurşun yağdırdılar. Bunu yapanlar buradan Yenikapı meydanında ilan ediyorum. Tarih önünde sorumludur ve hesabını mutlaka vereceklerdir. Vahim bir yanlışa imza atarak büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyan Amerika yönetimi ve başkanı da aynı şekilde bu zulme ortak olmuştur. Amerika başkanı binlerce Filistinlinin kurşunlanmasını adeta keyifle temaşa etmiştir. İsrail’in uluslararası hukukun ayak altına alarak ABD’nin seyretmesine asla ve asla bu bölge unutmayacaktır. Bu vicdansız eylemlerden dolayı hepsine yazıklar olsun yuh olsun” diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, Gazze sınırında insanlığın kalbine nişanı alınarak 60’dan fazla kişinin şehit edildiğini söyleyerek, “İsrail’in uyguladığı şiddetin adı soykırımdır etnik temizliktir. Alçak katliamı ABD gözü önünde gerçekleşmiş olması ayrı bir vahim durumdur. Hem bölgesel hem küresel barış adına son derece vahimdir. Uluslararası hukuk çiğnenmiş toplumlar dünya suskun ve İsrail azgınlaşmıştır. Hitler’e, Mussolini’ye özenen İsrail yönetimi bir kez daha işgalci olduğunu hukuk tanımadığını dünyaya göstermiştir. İsrail, uluslararası hukuku tanımadığını hiç kimsenin hayat tahtına tahammül göstermediğini bütün dünyaya ilan etmiştir. Türk milleti olarak insanın insanlığın vicdanına kurşun sıkan İsrail’i şiddetle lanetliyorum. Ülke olarak millet olarak Türk halk Filistin hakkının haklı davasının yanındadır, yanında olmaya devam edecektir. Hak yerini bulacak zalime zulmünün hesabı da mutlaka sorulacaktır. Vahim olayların ardından Türkiye bir bütün olarak ses vermiş ve zulmü en şiddetli şekilde kınamıştır. Kızılay ve AFAD olarak yaralı kardeşlerimizin tahliyesi için çalışıyoruz. Ancak İsrail yönetimi yardıma izin vermiyor. İnsani yardım için devlet olarak hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Mutlaka yaralı kardeşlerimizin yarasını saracağız. Türkiye uluslararası zeminde Filistinli mazlum kardeşlerimizin hakkının savunmaya sonuna kadar devam edecek. Kardeşliğin gereği budur. Buradan mesaj veriyoruz. Zulmün karşısında bir olalım. Beraber olalım. Zulme rıza göstermek de zulumdür. Adaletten sevgiden nasip almamış devletlere yazıklar olsun. Zulümle payidar olan yoktur. Mazlum Filistin halkına sahipsiz acılar yaşatan İsrail zorbalıkla abad olamayacaktır" dedi.