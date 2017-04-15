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15 Nisan 2017 12:47

Başbakan Yıldırım: “Biz denize dökmeyiz, yanaklarından öperiz”

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Konya Milletvekili Hüseyin Bozkurt’un “evet diyenleri denize dökeceğiz” sözlerini eleştirerek, “Bunu söyleyenleri sandığa gömecek miyiz? Biz denize dökmeyiz, yanaklarından öperiz.

Başbakan Yıldırım: “Biz denize dökmeyiz, yanaklarından öperiz”

15 Nisan 2017 12:47

Bizde düşmanlık yok, nefret yok” dedi.


Başbakan Binali Yıldırım, Avcılar’da düzenlenen mitingde vatandaşlar buluştu. Başbakan Binali Yıldırım’a Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker de eşlik etti.


Mitingde konuşan Yıldırım, gençlere seçilme hakkı verilmesine yönelik eleştirileri hatırlatarak, “Gençlere siyaseti çok görenler var. Beğenmediğiniz o gençler tankların önüne yattılar, bayrakları indirtmediler, ezanları dindirtmediler. O gençler Türkiye’nin geleceğini mührünü vuracak. İsteseniz de istemesiniz de” ifadelerini kullandı.


Terör örgütlerinin ‘hayır’ propagandası yaptığını vurgulayan Yıldırım, “Alçaklar ne diyor, Kandil ne diyor, PKK ne diyor, FETÖ ne diyor. ‘Hayır için çalışın yoksa biz biteriz’ diyorlar. ‘Evet’ çıkacak onlar da bitecek mi? Kandillerini söndürecek miyiz? Yarın bu ülke için, bu millet içini çeşitli kirli hesaplar içine giren PKK, FETÖ, HDP ve Avrupa ülkeleri ile kol kola giren bu ülke düşmanlarına sandıkta cevabınızı verecek misiniz?” şeklinde konuştu.


Konuşmasında CHP Konya Milletvekili Hüseyin Bozkurt’u da eleştiren Yıldırım, “Diyorlar ki ‘eğer evet derseniz hepinizi İzmir’den denize dökeceğiz’. Bunu söyleyenleri sandığa gömecek miyiz? Biz denize dökmeyiz, yanaklarından öperiz. Bizde düşmanlık yok, nefret yok. Bizde sevgi var, kardeşlik var, birlik ve beraberlik var” diye konuştu.




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