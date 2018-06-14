Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun, ne tesadüf, FETÖ aynısını söylüyor. PKK da aynısını söylüyor. Dost bildiğimiz ülkeler de aynısını söylüyor” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Çekmeköy Taşdelen Caddesi üzerinde toplanan vatandaşlara hitap etti. Başbakan Otobüs üzerinden hitapta bulunan Başbakan Yıldırım, Çekmeköy’e yapılan yatırımlar ve 24 Haziran seçimleriyle ilgili konuştu. Halka hitap eden Başbakan Yıldırım, “Çekmeköy’ün 80’li yıllardaki halini hatırlıyorum. Yol yok, altyapı, kanalizasyon yok. Bu gün Çekmeköy Anadolu yakasının en güzel ilçesi, AK belediyeciliğin farkı bu. Çekmeköy’e bir müjde veriyorum. Ağustos ayında Üsküdar Çekmeköy metrosu açılıyor. Aslında hazırda tabi Çekmeköy kısmını devreye almak için Ümraniye metrosunu 3 gün durdurmak gerekiyor. Biraz geç olsun, güç olmasın, Ümraniyeliler de mağdur olmasın diye Ağustos’a kaldı. Buradan binecek 27 dakika Üsküdar’a ineceksiniz. İsterseniz, oradan Marmaray’a geçeceksiniz” dedi.

“Kardeşim siz yıkım ekibi misiniz?”

Cumhurbaşkanı adaylarının konuşmalarına değinen Başbakan Yıldırım, “Cumhurbaşkanı Adayları AK Parti yapıyor bunlar yıkıyor. Yerli otomobil yaptırmayacağız, Kanal İstanbul’u yaptırmayacağız. Külliyeyi yıkacağız, kardeşim siz yıkım ekibi misiniz? Yapmak varken, yıkmak ne oluyor. Sizler AK Parti’nin yaptığının üzerine şunları da yapacağız deyinde belki millet inanır. Konuştukları zaman mangalda kül bırakmıyorlar. İçi boş bir şey yok, onun için onlar konuşur AK Parti yapar diyoruz” diye konuştu.

“Muhalefet adaylarının memlekete hizmet etme dertleri yok”

Muhalefet adaylarına yüklenen Başbakan Binali Yıldırım, “Muhalefet adaylarının memlekete hizmet etme dertleri yok. Bunlar kafayı takmış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun, ne tesadüf, FETÖ aynısın söylüyor. PKK da aynısını söylüyor. Dost bildiğimiz ülkeler de aynısını söylüyor. Biz Recep Tayyip Erdoğan’ı ilk turda Cumhurbaşkanı yapacağız. Cumhur ittifakını güçlü bir şekilde meclise gönderecek miyiz? Cumhur ittifakı demek, tek millet demek, tek bayrak, tek vatan, tek devlet demektir. Bölücülere FETÖ’cülere göz açtırmamak demektir. Siz bu adayların hiç FETÖ’yle ilgili PKK ile ilgili bir şey söylediğini duydunuz mu? Çıkamaz, el altından işbirliği yapıyorlar. Birliğimiz beraberliğimiz, kardeşliğimize zarar vermeye çalışanlara inat, bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız birlikte Türkiye olacağız” şeklinde konuştu.