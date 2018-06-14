Başbakan Yıldırım: "Kandil’i de başlarına yıkacağız"

FETÖ üyelerinin ABD’de Amerikan bayrağı öperken çekilen görüntülerini de değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, "Milleti dinle, imanla aldatmaya çalışan FETÖ’cüler Amerikan bayrağı öpüyorlar. Gerçek kimlikleri ortaya çıktı" ifadelerini kaydetti.

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Sancaktepe’de kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya Başbakan Yıldırım’ın yanı sıra Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ve partililer de katıldı. 24 Haziran seçimine az bir zaman kaldığını söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, "15 Temmuz’da doğrudan Türkiye’nin varlığına kasteden hain FETÖ örgütüne karşı 81 milyon bir olduk, beraber olduk. Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi ay yıldızlı bayrağımız indirtmediniz, ezanlarımızı dindirtmediniz. Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, demokrasimize sahip çıktınız. O gece hainlere diz çöktürdünüz. Türkiye’nin önünü kesmek isteyenlere fırsat vermediniz" dedi.

"Bunların gerçek kimliği ortaya çıktı"

ABD’de FETÖ üyelerinin Amerikan bayrağı öperken çekilen görüntülerini de değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, "Milleti dinle, imanla aldatmaya çalışan FETÖ’cüler Amerikan bayrağı öpüyorlar bunların gerçek kimliği ortaya çıktı. Kiliselerde toplanıp dua ediyorlar, kiliseden medet umuyorlar. Milletin parasını toplayıp günün birinde döndüler silahlı olarak tankla bu milletin üzerin mermiler yağdırdılar. Alçak bunlar" dedi.

Oyunları bir bir bozduklarını söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, "Bir oyunu bozuyoruz başka bir oyunun peşine gidiyorlar. Yeni bir plan var Türkiye üzerinde. Türkiye’nin güneyine emperyal devletler terör devleti kurmak istiyorlar. Akılları sıra Türkiye’yi terbiye edecekler. Türkiye’nin enerjisini boşa tüketecekler. Bölgedeki emellerine ulaşacaklar. Bunu yaparken Kürt kardeşlerimizin kanı canı üzerinde yapıyorlar. Hangi mezhepler hangi meşrepten olursa olsun biz kardeşiz. Biz bin yıldır bu topraklarda kader birliği yapmışız. Savaşlarda beraber olduk. Zor günlerde iyi günlerde de hep birlikte olduk. Fitne fesat sokmaya çalışanlara fırsat vermemiştir. Aklı sıra Kürtlerin sorunlarının takipçisi olduğunu söyleyen partiye diyorum ki Kürtlerin tek sorunu var o da PKK terör örgütüdür. Başka sorunu yoktur" dedi.

"Şimdi de Kandili de başlarına yıkacağız"

Yurt içinde terör belasını gündemden çıkardıklarını söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, "Şimdi sıra dışarıdaki uzantılarında. Nasıl Afrin’de kafalarını ezdiysek şimdi de Kandili de başlarına yıkacağız" diye konuştu. Yurt dışında dost bildikleri bazı ülkelerin de "Türkiye ile bizim problemimiz yok. Recep Tayyip Erdoğan gitsin" dediklerini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, "Recep Tayyip Erdoğan giderse Türkiye’ye ayar vereceklerini düşünüyorlar. Bu millet bunu müsaade etmez" dedi.

Muhalefeti de eleştiren Başbakan Binali Yıldırım, "Ne vaad edelim diye düşünüyorlar. Yol, hastane hepsi yapılmış. Osmangazi Köprüsü’ne pahalı yapılmış diyorlar. En pahalı hizmet olmayan hizmettir. Muharrem İnce’nin Osmangazi Köprüsü’ne laf etmesine aldırış etmeyin, açılır açılmaz ilk önce o geçti. Bunların adeti bu. Hep istemezler ama ilk önce onlar kullanır. Vaad edecek, söyleyecek bir şeyleri yok. O zaman da sinir krizi geçiriyorlar. O zaman da yapılanları yıkalım diyorlar. AK Parti ne yaptıysa yıkalım diyorlar. Bunların adı yıkım ekibi. Türkiye tercihini her zaman doğru vermiştir. Yapım ekibiyle yolumuza devam edeceğiz. Yıkım ekibini sandığı gömecek miyiz?" ifadelerini kaydetti.