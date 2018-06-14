Bunu da Kürt kardeşlerimizin kanı üzerinden yapmak istiyorlar. Size mi kaldı Kürtlere devlet kurmak. Kürtlerin devleti var. O da Türkiye Cumhuriyeti devletidir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, bugün Sultanbeyli Kent Meydanı’nda toplanan binlerce kişiye seslendi. Meydanda toplanan coşkulu kalabalığa hitap eden Başbakan Yıldırım, "Yarın bayram dedik 24 Haziran’da bayram olacak. Türkiye’yi yeni bir sistemle 24 Haziran’da buluşturuyoruz. Nereden geldi bu sistem? 15 Temmuz yaşadık alçaklar bayrağımızı indirmek istedi ezanlarımızı susturmak istedi. Sultanbeyli o gün memleket sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara indi. Alçaklara hak ettiği dersi verdiniz. Ondan sonra dedik ki bu iş böyle yürümeyecek, öyle bir sistem değişikliği yapalım ki artık bir daha bu ülkede darbeciler teröristler hiçbir şekilde yönetime göz dikmesinler, darbe yapmaya kalkışmasınlar. Onun için Yenikapı ruhunu köklü bir anayasa değişikliğine dönüştürelim" dedi.

Seçimde Türkiye’yi yönetecek Cumhurbaşkanının seçileceğini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, "Cumhurbaşkanını seçiyorsunuz, hükümeti siz seçiyorsunuz. Ankara’ya bırakmıyorsunuz, alavere dalavereye bırakmıyorsunuz. Ben hükümeti sandıkta kurdum diyorsunuz. Artık darbeler kumpaslar dönemini bitirmiş oluyoruz" ifadelerini kaydetti.

Sultanbeyli’nin en önemli sorununun tapu olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, "Sultanbeyli’ye özel kanun çıkardık. Başka yerde bunu hiç yapmadık. Burada benim de yerim var. Yasayı çıkardık tapularınız çıkacak. 13 milyon vatandaşımız ilgilendiren imar sorununu çözecek imar barışını da yürürlüğe koyduk. Bugüne kadar 2 milyonun üzerinde müracaat oldu . İster köyde ister kasabada nerede olursa olsun sorunlar bir bir çözülecek. Vatandaşla devlet kavgalı olmaktan çıkacak. Çekmeköy metrosunu Ağustos’ta açacağız. Sancaktepe-Sultanbeyli metrosunu da inşallah açacağız" dedi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin Osmangazi Köprüsü’nü pahalı diye eleştirmesine tepki gösteren Başbakan Binali Yıldırım, "Muharrem İnce eskiden Körfez’i dolana dolana geçiyordu. Başı dönüyordu. Şimdi bizim yaptıklarımıza karşı çıkıyor. Köprü pahalı diyor. En pahalı hizmet olmayan hizmettir. Köprü olmasa ne yapacaktı. İzmit’i, Gölcük’ü dolaşıp üç saatte Yalova’ya gidecektin. Şimdi 40 dakikada Yalova’dan Sultanbeyli’ye geliyorsun. AK Parti’nin köprüyü kullanırken ses yok, siyaset yaparken, ’pahalı niye yaptınız niye ettiniz’ olur mu böyle bir şey" diye konuştu.

Türkiye üzerinde oyun oynandığını söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, "Oynanan oyun şudur. Bazı emperyalistler Türkiye’nin güneyinde bir terör devleti kurmak istiyorlar. Bunu da Kürt kardeşlerimizin kanı üzerinden yapmak istiyorlar. Türkler de Kürtler de Lazlar da Çerkezler de millet. Biz bin yıldır beraber yaşadık, bir olduk, savaşlarda yurdumuzu beraber savunduk. Bırakın siz. Size mi kaldı Kürtlere devlet kurmak? Kürtlerin devleti var. Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Kürtlerin bayrağı var o da ay-yıldızlı bayrağımızdır. Kürt kardeşlerim bu oyuna lütfen gelmeyin. Çukur, hendek siyasetini hatırlayın. Kobani olaylarını hatırlayın. Kırk yıldır her türlü melaneti yapan bölücü terör örgütü PKK’yı hatırlayın. Ülkemizin güvenliğini bozmaya çalışan bütün bu şer odaklarına vereceğimiz en güzel cevap 24 Haziran’da beraber olmak, bir olmak, birlikte Türkiye olmaktan geçiyor" dedi.