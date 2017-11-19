Başbakan Yıldırım, Naim Süleymanoğlu’nun cenazesine katıldı

Başbakan Binali Yıldırım, hayatını kaybeden milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun Fatih Camii’ndeki cenaze namazına katıldı. Başbakan Yıldırım, cami girişinde yaptığı açıklamada, "Milli haltercimizi, efsane isim Nami Süleymanoğlu’nu kaybettik. Ahirete bugün yolculuyoruz. Merhuma Allah’ta rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Bugüne kadar hiçbir sporcunun kıramayacağı rekorları kırmış bir efsane, kahraman sporcumuzdur. Birçok olimpiyat ve dünya şampiyonluğunun yanı sıra 46 rekor kıran bir sporcumuz. Öyle ki ağırlığının üç katı fazlasını bir seferde kaldırarak erişilmeyecek bir rekoru da gerçekleştirmiştir. Ay yıldızlı Türk bayrağımızı minderde göndere çekmeyi başarmış ve 80 milyon milletimizin göğsünü kabartmıştır. Genç yaşta kaybettiğimiz efsane sporcumuz Naim Süleymanoğlu’na Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağolsun" dedi.