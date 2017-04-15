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15 Nisan 2017 12:25

Başbakan Yıldırım: “Ne yaparsanız yapın bu aziz millet bu bayrağı indirmez, bu ezanı dindirmez”

Başbakan Binali Yıldırım, istikrarın Türkiye için en önemli ihtiyacı olduğunu belirterek, “Terör örgütleri ve bazı Avrupa ülkeleri kol kola girmişler hayır çıksın diye ellerinden geleni yapıyorlar.

Başbakan Yıldırım: “Ne yaparsanız yapın bu aziz millet bu bayrağı indirmez, bu ezanı dindirmez”

15 Nisan 2017 12:25

Ne yaparsanız yapın bu aziz millet bu bayrağı indirmez, bu ezanı dindirmez” dedi.


Başbakan Binali Yıldırım, Esenyurt Meydanı’nda düzenlenen mitingde vatandaşlarla buluştu. Esenyurt Mitingi’ne Başbakan Binali Yıldırım’ın yanısıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ve Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu da katıldı.


Darbelerin Türkiye’yi geriye götürdüğünü ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa değişikliğinin şart olduğunu söyledi.


Yıldırım, “1 Türkiye’yi 3 Türkiye yaptık. Ama bu elektronik muhtıra, kapatma davası, 17-25 Aralık olmasaydı. 15 Temmuz alçak, hain FETÖ Darbe Girişimi olmasaydı o zaman bir Türkiye’yi 5 Türkiye yapacaktık. Bunun hesabını soracak mıyız. 15 Temmuz’un hesabını 16 Nisan’da soracak mısın Esenyurt?”dedi.


Türkiye’nin yükselmesini istemeyen odakların hayır kampanyası yürüttüklerini belirten Başbakan Binali Yıldırım, şunları söyledi: “Terör örgütleri ve bazı Avrupa ülkeleri kol kola girmişler hayır çıksın diye ellerinden geleni yapıyorlar. Ne yaparsanız yapın bu aziz millet bu bayrağı indirmez, bu ezanı dindirmez. İstikrar çok önemli. Hepimizi bu hassasiyet içinde olmalıyız. 7 Haziran’daki bu belirsizliğin nasıl Türkiye’ye nasıl bir bedel ödettiğini gördük. Hükümet kurulamayınca siyasetin kilitlenmesi terör örgütlerini iştahını nasıl kabarttı hepimiz gördük. Bu işi şansa bırakma lüksümüz var mı?


Türkiye’nin her zaman güçlü yönetime ihtiyacı var. Artık patinaj yapmanın, uzlaşmazlık dönemlerinin sonu gelmiş olmalı. Bugün tedbir almazsak yarın geç olacak. 16 Nisan millet için bir fırsattır. En doğru kararı vereceğinize inanıyorum. İnanıyorum ki Türkiye kazanacak.”




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