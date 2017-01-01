Diğer
Kategoriler
01 Ocak 2017 17:05

Başbakan Yıldırım: "Noel Baba kılığının aslı astarı yok"

Başbakan Yıldırım:

01 Ocak 2017 17:05

Ortaköy’deki saldırganın Noel baba kılığında gece kulübüne girdiği yönündeki iddiaları yalanlayan Başbakan Binali Yıldırım, "Bunların hepsi tevatür. Aslı astarı yok. Bildiğiniz silahlı bir terörist. Silahını çekerek kapıdaki korumaları ve polisimizi şehit ediyor. Daha sonra silahını da olay yerine bırakıp kargaşadan yararlanarak olay yerinden uzaklaşıyor” dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, Beşiktaş’ta özel bir hastanede terör saldırısında yaralananları ziyaret etti. Başbakan Yıldırım’a Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve İstanbul Valisi Vasip Şahin de eşlik etti.
Ziyaret ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, "Dün akşam 2016’yı 2017’ye bağlayan ilk saatlerde bir eğlence merkezinde, savunmasız sivil insanlara karşı alçakça bir silahlı eylem gerçekleştirildi. Maalesef bu olayda Türk ve yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 39 masum insan hayatını kaybetti. 60’ın üzerinde de yaralı vardı. Yaralılar tedavileri görüldükçe tedavi oluyor. Yaralılarda durumu kritik olanlar var. Ama fazla değil. 3-4 yaralımız bu şekilde. Onun için de hastaneler doktorlarımız bütün gayreti gösteriyorlar. Burada da yaralıları ziyaret ettik. Durumları gayet iyi. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yaralılar arasında bizim vatandaşlarımız da var, başka ülke vatandaşları da var" diye konuştu.
Terörün insanlığın ortak sorunu olduğunu vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Terörle hiçbir yere varılamaz. Terörün amacı birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi zedelemek, emellerine ulaşmak için ortam hazırlamaktır. Türkiye bir süreden beri bölgede hem bölücü terör örgütüne karşı, hem FETÖ terör örgütüne karşı, hem de Suriye ve Irak’taki otorite boşluğundan kaynaklı DEAŞ terör örgütüne karşı amansız bir mücadele veriyor. Bunun bir karşılığı olacağını biliyoruz ama teröre asla boyun eğmeyeceğiz. Bugün burada olan terör, dünyanın bir başka ülkesinde yarın olabilir. Bunun hiçbir garantisi yok. Hiçbir ülke bu terör olaylarından güvende değildir. ’Bizde terör olmaz’ diyemez. Birkaç gün önce Almanya’da oldu, Irak’ta oldu. O yüzden bizim söylediğimiz bir şey var terörün kutsalı olmaz, dini olmaz. Terör her yerde terördür. Terörle mücadelede çifte standarda, terörle mücadeleyi başarıya ulaştırmaz. Türkiye’nin Rusya ile birlikte Suriye’de önemli bir insiyatif alması ve Suriye’de uzun süre savaşı sona erdirme yönündeki adımları ve bunun BM tarafından kabul edilmesi, bölgede terörle mücadelede ciddi bir başarı anlamına geliyor. Bundan sonra bu ve buna benzer olaylarla bütün ülkeler karşılaşılabilir. Türkiye’de de olabilir. Ama milletime şunu söylüyorum terör bizi yıldıramaz, kardeşliğimiz birliğimizi beraberliği bozmak. Terör bizi korkutamaz, biz terörü korkuturuz. Üzerine gitmeye devam edeceğiz. En büyük güvencemiz milletimizin gösterdiği dayanışma ruhudur. Bu devam ettiği müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz sorunumuz yoktur. Bir kez daha başsağlığı diliyorum. 2017’de inşallah terörle mücadele konusu başta olmak üzere ülkemiz için bölgemiz için daha fazla çalışacağımız vatandaşlarımıza ifade etmek isterim” dedi.
Saldırganın Noel baba kılığında gece kulübüne girdiği yönündeki iddiaları da yalanlayan Yıldırım, "Bunların hepsi tevatür. Efendim terörist Noel baba kılığına girmiş gelmiş bu olayı yapmış. Aslı astarı yok. Bildiğiniz silahlı bir terörist. Silahını çekerek kapıdaki korumaları ve polisimizi şehit ediyor. Ondan sonra içeri girip rastgele kurşun yağdırmak suretiyle bu kadar insanımızın ölümüne vesile oluyor. Bunun dışındaki değerlendirmeler gerçeği yansıtmıyor. Daha sonra silahını da olay yerine bırakıp kargaşadan yararlanarak olay yerinden uzaklaşıyor. Polis meselenin üzerindedir, bütün ihtimaller değerlendiriliyor. Çalışmalar büyük titizlikle sürdürülüyor” diye konuştu.
Teröristin kimliğine ilişkin sorulara da yanıt veren Yıldırım, "Bununla ilgili de ihtimaller şekillenmeye başladı. Polis, emniyet, istihbarat birimleri yoğun bir koordinasyon içinde bu çalışmayı yürütüyorlar. Gelişmeler daha sonra kamuoyuna aktarılacak" ifadelerini kulandı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
9
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    9°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    11°C
  • Cuma
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç