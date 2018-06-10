Başbakan Binali Yıldırım, hayatını kaybeden ünlü iş adamı Erdoğan Demirören için Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cami girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Türkiye büyük bir sanayiciyi, saygın bir iş adamını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Bir ömrü memleket için, memleketin sanayisi için, çalışanın alın teri için, ülkemizin kalkınması için tüketmiş olan Erdoğan Demirören’e Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemiz için çok şey yaptı. Bir çok sanayi tesisi ile Türkiye’nin kalkınmasına katkı sağladı. Binlerce insanın evine ekmek götürmesini sağladı. İyi bir insandı. Biz kendisini iyi biliriz, Allah rahmeti ile muamele etsin, mekanı cennet olsun. Mübarek günlerde Hakkın rahmetine kavuştu. Ölüm bir gerçek. Allah o gün yardımcımız olsun. İmandan kitaptan ayırmasın" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ölüm haberinin arından Demirören ailesi ile telefonla görüştüğünü vurgulayarak, "Bugün kendisi katılamıyor. Ben hem kendi adıma, hem de cumhurbaşkanımız adına cenazeye katılıyorum" dedi.