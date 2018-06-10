Diğer
Kategoriler
10 Haziran 2018 13:18

Başbakan Yıldırım: "Ömrünü memleket için, ülkenin kalkınması için tüketti"

İş adamı Erdoğan Demirören’in cenazesine katılan Başbakan Binali Yıldırım "Bir ömrü memleket için, memleketin sanayisi için, çalışanın alın teri için, ülkemizin kalkınması için tüketmiş olan Erdoğan Demirören’e Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

Başbakan Yıldırım:

10 Haziran 2018 13:18


Başbakan Binali Yıldırım, hayatını kaybeden ünlü iş adamı Erdoğan Demirören için Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cami girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Türkiye büyük bir sanayiciyi, saygın bir iş adamını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Bir ömrü memleket için, memleketin sanayisi için, çalışanın alın teri için, ülkemizin kalkınması için tüketmiş olan Erdoğan Demirören’e Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemiz için çok şey yaptı. Bir çok sanayi tesisi ile Türkiye’nin kalkınmasına katkı sağladı. Binlerce insanın evine ekmek götürmesini sağladı. İyi bir insandı. Biz kendisini iyi biliriz, Allah rahmeti ile muamele etsin, mekanı cennet olsun. Mübarek günlerde Hakkın rahmetine kavuştu. Ölüm bir gerçek. Allah o gün yardımcımız olsun. İmandan kitaptan ayırmasın" ifadelerini kullandı.


Başbakan Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ölüm haberinin arından Demirören ailesi ile telefonla görüştüğünü vurgulayarak, "Bugün kendisi katılamıyor. Ben hem kendi adıma, hem de cumhurbaşkanımız adına cenazeye katılıyorum" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç