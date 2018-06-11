’Koster Gemicilik Anonim Şirketi Projesi’ imza töreni düzenlenen bir programla gerçekleştirildi Programa, Başbakan Binali Yıldırım, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ulaştırma, Denizclik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve çok sayıda davetli katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrası Koster Filosu’na ilişkin tanıtım filminin gösterimi ile başladı.

Programda konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan projenin önemini aktararak sektörün gelişmesi açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti. Bakan Arslan, “Denizcilik uluslar arası bir sektör. Dolayısı ile uluslar arası krizlerden de en çok etkilenen sektördür. Nitekim 2008 dünyadaki krizler bizim başka alanlardaki krizlerden etkilenmemek ile birlikte bu sektör etkilendi. Uluslar arası boyutu nedeniyle etkilendi. Bu sektörün tekrar canlanması kalkınması Koster filomuzun tekrar Karadeniz ve Akdenizi Türk Gölü haline getirilmesi adına sayın Başbakanımızın bakanlığı dönemi dahil olmak üzere bu projeye verdiği önemin şahitlerinden birisiyim” dedi.

“Proje, milli menfaatlerimiz ile doğrudan ilgili projedir”

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise kürsüde yaptığı konuşmada ekonomik verile değinerek, "Türkiye’de bankacılık sistemini 2 gerekçe ile 1 bankacılık sisteminin kar’ının düştüğü 2 bankacılık sisteminin vermiş olduğu kredinin geri dönüşü ile ilgili risk gördükleri için bu rakamları paylaşmak istiyorum” diyerek bankalara ilişkin sayısal verileri aktardı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ise Koster Filomuzun yenilenmesi projemiz yerli ve milli sanayi hedefimizin çok önemli halklarından birisidir. Bu proje, ülkemiz için stratejik öneme sahip olan milli menfaatlerimiz ile doğrudan ilgili bir projedir” diye konuştu.

“Denizcilikteki itibarımızı artırmasına katkı sağlayacak”

Başbakan Binali Yıldırım da konuşmasında projenin detaylarına değindi. Kamu özel sektör ortaklığı ile Koster Gemicilik şirketini kurduklarını anlatan Yıldırım, "Kamu yüzde 49, özel sektör yüzde 51 bunu bilerek böyle yaptık. İstedik ki kamu kuralları burada işi yavaşlatan mevzuat dolayısı ile hedeflerini gerçekleştirilmesine engel olan bir rol oynamasın. Dolayısı ile Koster A.Ş.’te özel sektörün iş yapma kabiliyetleri yüksek olacak. Ancak işin başında söyledik eller cebe. Herkes payını verecek. Karadeniz ve Akdeniz’de bir ölçüde hakimiyet kurabilmemiz lazım. Bu projeyi hayata geçirince çok zor şartlarda faaliyetini sürdüren gemilerimiz devreden çıkacak. Çevre felaketi can ve mal emniyeti konusu tamamen gündemden çıkacak” ifadelerini kullandı.

Projenin denizcilik anlamında, büyük katkılar sağlayacağını da söyleyen Yıldırım, “ Türk bayraklı gemiler denizcilerin yedi denizler diye tabir ettiği coğrafya da bayrağımızı dalgalandıracak ve denizcilikteki itibarımızı artırmasına katkı sağlayacak. Faydaları bununla sınırlı değil. Cari açığımıza olumlu katkı sağlayacak. Yeni gemilerin yüke erişimi daha da kolaylaşacak. Denizci öğrencilerimiz de yetişmesi denizde bizatihi çalışmalarını da bu gemiler teşvik edecek onlara çok büyük katkı sağlayacak. Böylece ciddi uzman kadrolara sahip olacağız. 15 yıllık bir süre içerisinde yan sanayi de 35 bin kişiye bu proje ile sürdürebilir bir iş imkanı sağlanmış olacağız” diye konuştu.

Kürsüde yaptığı konuşmada muhalefet partilerine eleştiride bulunan Yıldırım, 24 Haziran seçimlerine atıfta bulunarak, “Halk oylamasının ortaya koyduğu sonucu bir türlü kabul edemiyorlar. Millet iradesini pikselleştirmesi lazım ki milletten izin istesinler. Ortaya bir proje koymuyorlar. Bir şey akıllarına geliyor söyleyecekler, bir bakıyorlar Ak Parti bunu yapmış Söyleyecek bir şey yok onun için polemik yapıyorlar. Polemikler ile afaki laflar ile propaganda yapıyorlar. Türkiye 15 yılda elde ettiği güven ve istikrarı harcayacak bir devlet değildir. Bu seçimler ülkenin beka meselesidir. Güney’de bir terör devleti kurmaya çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar Kürtler ve Türkler etle tırnak gibiyiz. Bu planları ters yüz edeceğiz. İnşallah yeni sistemin Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan’ı seçeceğiz” şeklinde konuştu.