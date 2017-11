Başbakan Binali Yıldırım Yıldız Teknik Üniversitesi 2017-2018 Akademik yılı açılış törenine katıldı. Başbakan Yıldırım’a Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz eşlik etti. Akademik yıl açılışında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, “İstedikleri şey çok belli. Türkiye edilgen olsun. Biz söyleyelim, 3 dakika sonra Türkiye konuşsun. Hemen cevap vermesin. Türkiye kim oluyor da bölgede politika belirliyor, karar veriyor? ’Türkiye bizi takip et.’ Bu dönemler geçti. Bu bölgenin kaderini yine bu bölgede yaşayanlar belirler. Uzaktan gelenler değil. Bir süreden beri ülkemiz, Rusya ve İran’ın müşterek inisiyatifiyle geliştirilen Suriye’deki çözüm süreci bugün Soçi’de yapılacak üçlü toplantıda önemli bir karara varılmış olacak ve BM gözetimindeki Cenevre görüşmeleri için ciddi bir hazırlığın tamamlanması gerçekleştirmiş olacak” dedi.

Üniversitelerin sadece meslek öğretmediğini aynı zamanda evrensel düşünme yeteneğini de geliştirdiğini aktaran Başbakan Yıldırım, “Burada ne yapın yapın, yabancı dil öğrenme işini mezun olmadan halledin. Yoksa hayata atıldığınızda buna daha az, belki de hiç zamanınız olmayacak. 1977 yılında mezun olduktan sonra yabancı dil karşıma sorun olarak çıktı. Halbuki, ortaokul lise üniversitede okuduk. Fakat mezun olduğumuzda baktık ki hiçbir şey bilmiyoruz. Çünkü öğretme yöntemi, dil öğrenmesi için değil gramer öğrenmesi esasına göreydi. Biz, tekrar 40 yaşından sonra hanımımı, çocuğumu bırakarak gidip yurt dışında lisan öğrenmek zorunda kaldık. Yoksa okuduğunuz onca teorik bilgiyi hayata uygulayamadığınız zaman, uluslararası dokümanları takip edemediğiniz zaman sizin öğrendiğiniz o mühendislik bilgisi gerçek hayatta işinizi görmüyor. Benim size önemli bir tavsiyem, mutlaka yabancı dil sorununu mezun olmadan bitirmiş olun” dedi.

“Her gün hesabınıza 86 bin 400 saniye yatıyor”

Zamanın paradan daha kıymetli olduğunu ifade eden Başbakan Yıldırım, “Her gün hesabınıza 86 bin 400 saniye yatıyor. O gün kullandınız, kullandınız. Bir sonraki güne bakiyesi kalmıyor. Bakiyesi kalmayan tek hesap zaman hesabıdır" ifadelerini kullandı.

“Küresel krizde dünyada yapılan 10 tane mega projeden 6 tanesini Türkiye yaptı”

Dünyada son 10 yıldır bir krizin olduğuna değinen Başbakan Yıldırım, “Sizinle ilgili bir bilgiyi paylaşmak isterim. Küresel krizde dünyada 10 tane mega proje yapıldı. Bu 10 mega projenin 6 tanesini Türkiye yaptı. Avrasya Tüneli kadar derin yapılan başka hiçbir proje yok. Geçen gün Naim Süleymanoğlu’nun cenazesine katılacaktım. Bir an için Avrasya Tüneli’ni unuttum, yetişemeyeceğiz telaşlanırken, bana dediler ki , “Avrasya tüneli var, yetişeceğiz. Bunu dediğimde Sabiha Gökçen’deyken ezana 7 dakika var. Bunları Türkiye yaptı, her türlü engellemeye rağmen yaptı. 15 yılda bu hizmetleri yaparken o kadar çok engelle karşılaştık ki her seferinde önümüze başka bir şekilde, başka bir kılıkta çıkanlar oldu. İktidara geldiğimiz ilk aylarda hemen bir muhtarı verildi. İrticai faaliyetler sürdürülemez bir noktaya gelmiş hükümetin kendine çeki düzen vermesi...8 Ocak 2003’te önümüze muhtıra konuldu. O gün Diyarbakır uçağı düştü, 56 vatandaşımız hayatını kaybetti. O muhtıra karambole gitti” diye konuştu.

“367 icadı ile karşı karşıya kaldık”

2007 Cumhurbaşkanlığı seçiminde 367 icadı ile karşı karşıya kaldıklarını anlatan Başbakan Yıldırım devamla şöyle konuştu; “Amaç, demokrasi ve demokrasi içerisinde AK Parti’nin cumhurbaşkanını seçmemesi. Niye seçemiyor kardeşim? Eski alışkanlıklar devam ediyor. Biz de öyleyse millete gittik. Vardiyayı FETÖ’cülere devrettiler. 17 Aralık’ta karşı karşıya geldik. Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, hükümetimizin kararlılığı sayesinde o süreci de akamete uğrattık. 15 Temmuz’da tankları ile topları ile mermileri ile saldırdılar. O alçaklar o gece bu milleti dize getiremediler. Demokrasiyi kesintiye uğratamadılar.”