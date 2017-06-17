Başbakan Yıldırım, son yıllarda yapılan eserlere atıfta bulunarak, "Türkiye’yi başkalarına şikayet edenler, gerçeği görsünler” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, yapımı devam eden 3’üncü havalimanının inşaatında çalışan işçiler ile birlikte yağmur altında iftar yaptı. İftar sonrası bir konuşma yapan Başbakan Yıldırım, işçilere çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, “Kıskananlar var. Kıskanmayın kardeşim biraz daha çalışın sizin de olsun. İşte görüyorsunuz dünyanın en büyük eseri yükseliyor. Bu eser Türk milletinin azmini, kararlılığını gösteriyor. Türkiye ile uğraşmalarının sebebi Türkiye’nin büyük projelerinin gerçekleşmelerini istememeleri. Gezi olaylarında buranın yapılmaması için kargaşa çıkardılar, havalimanını, köprüyü yapmayın dediler. Evelallah kim ne derse desin 80 milyon vatandaşın hedefini, vizyonunu, gelecek umutlarını, hayallerini gerçeğe döndürmek bizim için en önemli görevdir” dedi.

“Bu bir vizyon işidir”

3’üncü havalimanının hedefinin 200 milyon yolcu olduğunu ifade eden Yıldırım, “Havalimanı ilk etapta 90 milyon kapasiteli olacak, sonrasında da 200 milyon sayıya çıkacak. Burası hem buluşma hem de vedalaşma merkezi olacak. İstanbul havacılıkta dünyanın merkezi oluyor. Son 15 yılda havayolu halkın yolu haline geldi. Her yıl havacılık Türkiye’de 2002’den beri yüzde 15 büyüdü. Tam üç katı. İç ve dış hatlarda toplam 33 milyon yolcu taşınırken, bu sayı bugün 200 milyona yaklaştı. Dolayısı ile Türkiye’de havacılığa bakıldığında nereden nereye gelindiğini görüyoruz. Türkiye’nin dünya havacılık sektöründen aldığı pay yarımın altındaydı, şimdi ise çok daha yukarılarda. Bu bir vizyon işidir. Geleceği göreceksin, ona göre de proje yapacaksın. Bu kararı verirken bizemaalesef acımasızca saldırdılar” diye konuştu.

“Türkiye’yi başkalarına şikayet edenler, gerçeği görsünler”

“Gençlerin dağa çıkıp terörden genç yaşta yok olmaları değil, bu ülkelerin kalkınması için bu eserleri yapıyoruz” diyen Yıldırım, “Türkiye’nin itibarına 15 yıl içinde itibar kattık. Bugün bölgede ve dünyada sözü dinlenen kararları dikkate alınan bir Türkiye var. Bu gurura birlikte sahip çıkmamız lazım. Darbeyi milletçe bir olduk, beraber olduk darbecilere darbeyi vurduk. Şimdi hesabını veriyorlar, verecekler. Bu ülkenin bayrağını indirmeye çalışanlara, selalarını dindirmeye çalışanlara geçit vermedik, vermeyeceğiz. O yüzden 2017’de ilk 4 ayda yüzde 5 büyümeyi gerçekleştirdi. Bizden daha fazla büyümesi olan iki ülke var, onlar da Çin ve Hindistan. Türkiye’yi başka ülkelere şikayete gidenlere gerçeği de görsünler. Yarınımız bugünden daha güzel olacak” şeklinde konuştu.