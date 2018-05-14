Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 17:38

Başbakan Yıldırım’dan hasta ziyaretleri

Başbakan Yıldırım, İstanbul’daki Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Üsküdar Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hasta ziyaretlerinde bulundu.

Başbakan Yıldırım’dan hasta ziyaretleri

14 Mayıs 2018 17:38

Hastane çıkışında vatandaşlar Yıldırım’a yoğun ilgi gösterdi.


Başbakan Binali Yıldırım İstanbul’da hasta ziyaretlerinde bulundu. Başbakan Yıldırım’ın ilk durağı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu. Eşi Semiha Yıldırım ile birlikte burada tedavi gören bir akrabasını ziyaret eden Yıldırım, yaklaşık bir saat kaldıktan sonra hastaneden ayrıldı. Hastane çıkışında Başbakan Yıldırım’a vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.


Binali Yıldırım, daha sonra Üsküdar’da bulunan Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geçerek bir hasta ziyaretinde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
25
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç