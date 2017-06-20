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20 Haziran 2017 15:48

Başbuğ Türkeş Kupası Hapkido Türkiye Şampiyonası Adana’da Yapıldı

Başbuğ Türkeş Kupası Hapkido Türkiye Şampiyonası, Türkiye Hapkido Mücadele Sanatları Federasyonu (THMAF) tarafından minikler, yıldızlar, ümitler, gençler, büyükler ve veteranlar kategorilerinde, Adana’da yapıldı.

Başbuğ Türkeş Kupası Hapkido Türkiye Şampiyonası Adana’da Yapıldı

20 Haziran 2017 15:48


Başbuğ Türkeş Kupası Hapkido Türkiye Şampiyonası 16-17-18 Haziran tarihleri arasında, Türkiye Hapkido Mücadele Sanatları Federasyonu (THMAF) tarafından minikler, yıldızlar, ümitler, gençler, büyükler ve veteranlar kategorilerinde, Adana Sarıçam Asım Savaş Spor Kompleksi’nde yapıldı. Şampiyona 16 ilden ve İran’dan 700 sporcu katılımı ile gerçekleşti. Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF), Türkiye Hapkido Mücadele Sanatları Federasyonu (THMAF) Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak açılışta yaptığı konuşmada, Başbuğ Türkeş Kupası’nı Adana’da yapmaktan onur duyduklarını söyledi.


THMAF Başkanı Ilıcak, konuşmasında şampiyonaya katılan gençlere de tavsiyelerde bulunarak, spor yapmanın insanların beden ve ruh sağlığı için çok önemli olduğunu, spor yapan insanların kendileriyle ve hayatla barışık olduklarını, iş hayatlarında da başarılı olduklarını belirtti. Sporun uyuşturucuya karşı en önemli önlemlerden biri olduğunu belirten Ilıcak, "‘Temiz Spor, Temiz Sporcu’ sloganımız olmalı" dedi.


Şampiyonaya katılan tüm sporculara ve antrenörlere teşekkür eden Ilıcak, “Buraya spor yapmak için geldik doğal olarak kazanmak da var kaybetmek de ama önemli olan burada sevginin ve hoşgörünün hakim olmasıdır” diyerek konuşmasını sonlandırdı.


Müsabaka sonuçlarına göre dereceye giren sporculara madalya ve onur belgesi takdim edildi.




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