Başhekim Yılmaz’a İlçe protokolünden hayırlı olsun ziyareti

Doç. Dr. Ahmet Atilla Yılmaz’a ilçe protokolünden hayırlı olsun ziyareti gerçekleşti.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi’ne Başhekim olarak atanan Yrd. Doç. Dr. Ahmet Atilla Yılmaz’a ilçe protokolü tarafından hayırlı olsun ziyareti yapıldı. Kahvaltılı hayırlı olsun ziyaret programına Esenyurt Kaymakamı Ekrem İnci, Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Levent Hasan Özen, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Özyurt ve Esenyurt Emniyet Müdürü Hakan Becel katıldı.

Ziyaret esnasında Esenyurt ’ta yapılacak olan sağlık yatırımları hakkında bilgi alışverişi yapılarak, sağlık hizmetlerinin artarak çoğalacağı belirtildi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Atilla Yılmaz; “Belediye Başkanımız Sayın Necmi Kadıoğlu’nun sağlık konusunda çok hassasiyet gösterdiğini biliyoruz. Hiçbir belediyenin kendi kaynakları ile devlet hastanesi ve diğer sağlık yatırımlarına bu kadar destek verdiği görülmemiştir. Bu anlamda Esenyurt Belediye Başkanımız ve Kaymakamımıza sağlık desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz” dedi.

İlçe Kaymakamı Ekrem İnci ve Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, Esenyurt‘ta bugüne kadar talep ve ihtiyaç duyulan, eksik olan ne hizmet varsa yapıldığı, sağlık yatırımlarının da devam edeceğini ifade ettiler.