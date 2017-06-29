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29 Haziran 2017 12:50

Basın Ekspres yolunda bir araç alev alev yandı

Basın Ekspres Güneşli Mevkisinde bir araç alev alev yandı.

Basın Ekspres yolunda bir araç alev alev yandı

29 Haziran 2017 12:50

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale gelirken otoyolda trafik sıkışıklığı yaşandı.


Olay, Basın Ekspres Güneşli Mevkisinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BP 4550 plakalı araçtan seyir halin olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenden duman çıkmaya başladı. Dumanı fark eden araç sürücüsü, aracını hemen yol kenarına çekerek araçtan uzaklaştı.Yangın kısa sürede büyüyerek aracın her yanını sardı. Bu sırada ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.


Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otoyolun ortasında alev alev yanan araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle otoyolda trafik sıkışıklığı yaşandı.




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