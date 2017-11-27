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27 Kasım 2017 10:24

Basın Ekspres yolunda feci kaza

Basın ekspres yolunda minibüs emniyet şeridinde bulunan tıra arkadan çarptı.

Basın Ekspres yolunda feci kaza

27 Kasım 2017 10:24

Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü yarım saatlik çalışmanın ardından kurtarılabildi.


Kaza, Basın ekspres yolu İkitelli mevkiinde sabah 09:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 JE 6150 plakalı tır arıza yapınca emniyet şeridine girerek ağır ağır ilerlemeye başladı. Bu sırada Kadir Sarı hakimiyetindeki 34 ST 0469 plakalı kapalı kasa minibüs tıra arkadan çarptı. Kadir Sarı çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Sarı’yı kurtarabilmek için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından talihsiz şoför aracın kabini kesilerek sıkıştığı yerden çıkarıldı.İlk müdahalesi olay yerine gelen ambulansta yapılan Sarı daha sonra Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.




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