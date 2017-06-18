Basın mensupları sahurda bir araya geldi

Meslektaşlarıyla birlikte sahur yapan gazeteciler, iş stresinden uzak bir akşam geçirdi.

Sultangazi Belediyesi, İstanbul’da çeşitli kurumlarda görev yapan onlarca basın mensubunu sahur sofrasında ağırladı. Sultangazi Belediyesi iftar Çadırı’nda gerçekleşen programa Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Meslektaşlarıyla birlikte sahur yapan gazeteciler, keyifli bir akşam geçirdi. Gazetecilerle sohbet eden Başkan Altunay, programa ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.