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28 Mayıs 2018 14:52

Basit kan sayımıyla lösemiye erken teşhis

Löseminin, yılda bir kez yapılan basit bir kan sayımı tetkiki ile erken dönemde farkedileceğini söyleyen Uzman Dr.

Basit kan sayımıyla lösemiye erken teşhis

28 Mayıs 2018 14:52

Nermin Ankay, erken teşhis ile tedavinin daha başarılı sonuçlandığını kaydetti.


Halk arasında kan kanseri olarak bilinen löseminin; çoğunlukla kemik iliğinden kaynaklandığını ve bir tek hücrenin kanserleşmesi, daha sonra bu hücrenin çoğalıp kana ve dokulara yayılması sonucu ortaya çıktığını kaydeden Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nermin Ankay; çocuklarda en sık rastlanan kanser türü olan löseminin en fazla görüldüğü yaş dilimin 2-5 yaş arası olduğunu bununla birlikte her yaşta ortaya çıkabileceğini belirtti.


Uzman Dr. Ankay “Lösemi vücudumuzdaki kanser önleyici veya kanser yapıcı genlerdeki bozukluklar sonucu ortaya çıkar. Bu bozulmayı kolaylaştıran faktörler arasında yüksek doz radyasyon, bazı virusler, kimyasal maddeler, gıdalardaki katkı maddeleri, zehirli gazlar sayılabilir. Down sendromu gibi kalıtsal hastalıklarda da risk artmaktıdır. Çok nadir görülen bazı lösemi tiplerinde aileden geçiş söz konusu olsa da, lösemi genel olarak kalıtsal bir hastalık değildir”dedi.


Löseminin belirtileri nelerdir


Ankay “Lösemi hastalığına özel bir belirti yoktur. Bazen hiç belirti vermeyebilir. İştahsızlık, zayıflama, solukluk, ateş, vücutta morarmalar, deride küçük kırmızı kanama odakları, burun ve diş etlerinde kanama, lenf bezlerinde büyüme ve kemik ağrıları sıktır. Bu sayılan belirtiler başka birçok hastalıktada görülebilir. Yukarıda sayılanlardan bir ya da birkaçının olması durumunda uzman hekime başvurulmalıdır”dedi.


Lösemi nasıl tedavi edilir


Lösemi, çocukluk çağında görülen kanserler arasında tedavi şansı yüzde 70-75 oranla en yüksek olanlardan biridir diyen Uzman Dr. Ankay tanı konulduktan sonra uzun süreli bir kemoterapi (ilaç tedavisi) ve sonrasında uygun vakalarda kemik iliği nakli ile tedavi edilebileceğini belirtti.


Çocuğumu lösemiden nasıl koruyabilirim


Hastalıklardan korunmada beslenme çok büyük önem taşımaktadır. Çocuklar olabildiğince dengeli beslenmeli, hazır gıdalardan ve katkı maddesi içeren yiyeceklerden uzak tutulmalı, çocukların beslenmesinde doğal ve organik ürünler tercih edilmelidir. Meyve ve sebzeler yenmeden önce iyice yıkanmalı, kullanılan kimyasal ilaçlardan arındırılmalıdır. Çocukların radyasyona maruz kalması önlenmelidir.




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