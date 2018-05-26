başkanın belirleneceği olağan seçimli genel kurulda başkan adayları oylarını kullandı. Dursun Özbek 3, Mustafa Cengiz 9, Ozan Korkut 10 ve Ali Fatinoğlu 14 numaralı sandıklarda oy kullandı.

Galatasaray Lisesi’nde gerçekleşen olağan seçimli genel kurulda başkan adayları oylarını kullandı. Dursun Özbek 3, Mustafa Cengiz 9, Ozan Korkut 10 ve Ali Fatinoğlu 14 numaralı sandıklarda oy verme işlemini yaptı. Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Dursun Özbek, “Galatasaray için hayırlı olmasını diliyorum. Bu seçimde kazananın Galatasaray olmasını istiyorum” derken, mevcut başkan Mustafa Cengiz ise, “Galatasaray’da demokratik bir yarış oluyor. Sonuç ne olursa olsun, kazanan Galatasaray olacaktır. Gizli oy ve açık sayımın yapılıyor olması, Galatasaray’daki demokrasiyi ortaya koyuyor” açıklamasını yaptı. Ozan Korkut da sandık başında basın mensuplarına açıklamada bulunurken, “Galatasaray’daki demokratik seçimin güzelliği, seçimin bayram havasında geçmesini sağlıyor” ifadelerini kullandı.