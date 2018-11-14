Başkan Ahmet Misbah Demircan:”Dönüşüm projesi ile Okmeydanı'na yeniden yaşam veriyoruz”

Startı verilen Okmeydanı Dönüşüm Projesi kapsamında 2950'nolu adada bulunan hak sahipleri bir araya gelen Başkan Demircan, “Mevcut Okmeydanı'nda otopark yok, yeşil alan yok, donatı yok, kısacası yaşam yok. Bu haliyle Okmeydanı bir yokluklar yeridir. Dönüşüm Projesi ile Okmeydanı'na yeniden yaşam veriyoruz.” dedi.

Arazi yapısı ve hak sahiplerinin sayısı itibariyle Türkiye'nin en büyük dönüşüm projesi olan Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Piyalepaşa Mahallesinden startı verilen projede, bir yandan inşaat çalışmaları devam ederken, bir yandan da uzlaşma çalışmaları yapılıyor. Fetihtepe, Kaptanpaşa, Keçecipiri, Piripaşa, Piyalepaşa ve Kulaksız olmak üzere altı mahalleyi kapsayan dönüşüm projesi için bölgede faaliyet gösteren 60 ayrı STK da “Okmeydanı Dönüşüm Projesi Uzlaşma Görüşmeleri” adı altında toplantılar düzenlenmeye başlandı. Hak sahiplerinin doğru bir şekilde bilgilendirilmesinin amaçlandığı toplantılara Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da katılarak vatandaşların projeyle ilgili sorularını cevaplandırıyor.

Bu haliyle Okmeydanı bir yokluklar yeridir

Uzlaşma toplantıları kapsamında son olarak 2950'nolu adada bulunan hak sahipleri bir araya gelen Başkan Demircan, “Okmeydanı'nın tamamı 1 milyon 576 bin metrekare. Bunun 6 bin 139 metrekaresi yeşil alan, 36 bin 370 metrekaresi okul, spor, sağlık, dini ve idari alanlar, 230 bin metrekaresi mezarlık, 500 bin metrekaresi yol, geri kalan alan ise 800 bin metrekare binalardan oluşuyor. Buradaki yapılar depreme dayanıklı olmayan yapılardır. 5 bin 553 bina, 24 bin 278 bağımsız birimin toplam büyüklüğü 2 milyon 350 bin metrekare. Mevcut Okmeydanı'nda otopark yok, yeşil alan yok, donatı yok, kısacası yaşam yok. Bu haliyle Okmeydanı bir yokluklar yeridir” dedi.

Dönüşümle birlikte Okmeydanı'na yaşam veriyoruz

Başkan Demircan, “Peki Okmeydanı'nda biz ne yapıyoruz? Mevcut 2 milyon 350 bin metrekare olan binaları yeniden inşa ediyoruz, üstelik altını otopark yaparak binaların oturduğu alanları 800 bin metrekare'den 204 bin 553 metrekare'ye düşürüyoruz. 6 bin 139 metrekare olan yeşil alanı 674 bin 691 metrekare'ye çıkararak yeni yeşil alanlar yapıyor, Okmeydanı'na yeniden yaşam veriyoruz. 3 olan okul 10'a; 4 olan park alanı 31'e; 2 olan sağlık alanı 4'e; 6 olan dini tesis 10'a çıkacak. Ayrıca; 7 adet sosyal tesis, 2 adet spor tesisi yapılacak. 232 bin metrekare 14 sit alanı park olarak korunacak” şeklinde konuştu.