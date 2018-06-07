Eğitimin önemine vurgu yapan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Bir yerde eğitim ile alakalı bir sorun varsa biz kendi problemimizi biraz öteleyelim" dedi.

Çekmeköy Belediyesi yıl boyunca yaptığı eğitim projelerinin kapanışını ve ödül törenini görkemli bir programla gerçekleştirdi. Turgut Özal Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ödül törenine Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş, Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Şahmettin Yüksel, Çekmeköy Belediyesi Kültür Müdürü Muhammed Sarı, öğretmenler, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı. Programda kemençe dinletisi, öğrenci korosu ve ödül töreni de yer aldı.

"Bir yerde eğitim ile alakalı bir sorun varsa biz kendi problemimizi biraz öteleyelim"

Programda konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Burada bu çocukları gördükten sonra hep Allah’a şükrediyorum. Çünkü eğitim çok önemli bir şey. Ben Çekmeköy’deki eğitim ile alakalı da hep onu söylüyorum. Arkadaşlara diyorum ki bir yerde eğitim ile alakalı bir sorun varsa biz kendi problemimizi biraz öteleyelim. Ama o eğitim sorunun çözebiliyorsak mutlaka çözelim. İşte şimdi okullarımızın bakım alanlarını yapıyoruz. 2018-2019 eğitim yılı açıldığı zaman bir çok okulumuza giden velilerimiz, öğrencilerimiz içiyle, dışıyla boyanmış, musluklarının, pencerelerinin değiştiğini görecek. Elhamdülillah bu anlamda Çekmeköy Belediyesi olarak mevcut okullarımızın sorunlarını çözme adına her türlü gayreti yapan bir belediyeyiz” dedi.

Bilim Olimpiyatları’na rekor katılım

Bilim Olimpiyatları hakkında bilgi veren Poyraz, “Yaklaşık 20-25 gün önce Bilim Olimpiyatları yaptık. 733 tane proje katıldı. Arkadaşlar 100’nü belirledi. Ödüllerini verdik. O kadar güzel keşifler, o kadar güzel kaşif gençlerimiz var ki, bu Türkiye’nin her ilinden ve yurt dışından da katılan öğrencilerimiz oldu. Onun için bu anlamda belediye olarak gayret bizde, dua milletten, takdir Yaradan’dan diyoruz” ifadelerini kullandı.

Törende yıl boyunca başarı gösteren öğrencilere dizüstü bilgisayar hediye edildi.