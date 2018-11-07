Başkan Akgün, 114 yıllık Schalke 04 kulübünde bir ilki gerçekleştirdi

Hasan Akgün, Schalke 04-Galatasaray maçı öncesi düzenlenen toplantıda 114 yıllık Schalke 04 kulüp tarihinde bir ilki gerçekleştirerek kardeş şehir belediye başkanı olarak kulüp adına konuşma yaptı.

Schalke 04 tarihinde bir ilki gerçekleştirdiği için gurur duyduğunu belirten Başkan Dr. Hasan Akgün, “Almanya ve Türkiye tarihte güçlü bağlar kurmuş iki ülkedir. Maç öncesinde Schalke 04 kulübü adına benim konuşma yapmam da bunun büyük bir göstergesidir. Kardeş şehir belediye başkanı olarak Büyükçekmece ve Schalke iyi ilişkiler geliştirdi. Galatasaray ve Schalkeyi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu nazik davranışlarından ötürü Schalke 04 başkanı ve yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.

Gerçekleştirilen toplantıya Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Schalke 04 Başkanı Clemens Tönnies, Schalke 04 Onursal Başkanı Gerhard Rehberg de katıldı.