Başkan Akgün: "Annelerimizin hakkı asla ödenmez"

Hasan Akgün, “Bizleri daima koruyup kollayan, mutluluğumuzu kendi mutluluğu, üzüntümüzü kendi üzüntüsü bilen ve varlığıyla hayatımıza anlam kazandıran annelerimizin haklarını hiçbir şekilde ödeyemeyiz” dedi.

Hasan Akgün, ’Anneler Günü’ dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Karşılıksız sevginin, sonsuz bir hoşgörünün vücut bulmuş halidir annelerimiz. Tüm annelerimizin Anneler Gününü kutluyorum" diye konuştu.

“Başımızın tacıdır”

Başkan Akgün, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Dünyadaki en kutsal görevini üstlenen anneler sevginin, fedakarlığın, hoşgörünün ve mutluluğun kaynağıdır. İnsanlık en yüce duyguları annelerin şefkatli ellerinde öğrenir ve bu yüce duygular hayat boyu bizlere yön verir. Tüm erdemlerin beşiği olan annelerimizi sadece bir gün değil ömür boyu baş tacı etmeliyiz. Bizleri daima koruyup kollayan, mutluluğumuzu kendi mutluluğu, üzüntümüzü kendi üzüntüsü bilen ve varlığıyla hayatımıza anlam kazandıran annelerimizin haklarını hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Anneler Günü vesilesiyle ülkemizin ve dünyanın bütün annelerine saygı ve sevgilerimi iletiyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum."