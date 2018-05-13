Başkan Akgün, annelerin gününü çiçekle kutladı

Hasan Akgün, Anneler Günü münasebetiyle Büyükçekmeceli annelerin bu anlamlı günlerini çiçekle kutladı. Başkan Akgün, “Bizleri daima koruyup kollayan, mutluluğumuzu kendi mutluluğu, üzüntümüzü kendi üzüntüsü bilen ve varlığıyla hayatımıza anlam kazandıran annelerimizin haklarını hiçbir şekilde ödeyemeyiz” dedi.

Hasan Akgün, bu yıl da geleneği bozmayarak annelerin en anlamı günlerini çok özel bir armağan ile kutladı. Büyükçekmece’de ikamet eden kadın belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve anneleri evlerinde ziyaret eden Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, annelere Başkan Akgün’ün mesajının yer aldığı kartları takdim ettiler.

Anneler Günü’nü bu yıl da unutmayan ve kendilerine çiçek gönderen Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’e teşekkür eden anneler, zaman zaman da duygu dolu anlar yaşadı.

“Haklarını asla ödeyemeyiz”

Hasan Akgün, "Bizleri daima koruyup kollayan, mutluluğumuzu kendi mutluluğu, üzüntümüzü kendi üzüntüsü bilen ve varlığıyla hayatımıza anlam katan annelerimizin haklarını hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Karşılıksız sevginin, sonsuz bir hoşgörünün vücut bulmuş halidir annelerimiz. Tüm annelerimizin Anneler Gününü kutluyorum" ifadesini kullandı.