Başkan Akgün: “Başladığımız işi yarım bırakmayız”

Hasan Akgün, “Biz başladığımız işi yarım bırakmayız" dedi.

Büyükçekmece Belediyesi, Tepecik Şenol Güneş Stadyumu’nun tribün yapım çalışmalarına başladı. Teknik ekibi ile birlikte stadyumda incelemelerde bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, stadyum için hazırlanan projenin en kısa sürede tamamlanacağını belirterek, “Biz başladığımız işi yarım bırakmayız" ifadelerini kullandı.

“En kısa sürede tamamlayacağız”

Tribünlerin dolmadığı sürece stadyumların tek başına bir yararı olmayacağını kaydeden Başkan Akgün, “Spor kulüplerini kulüp yapan stadın tribünleri ve o tribünleri dolduran taraftarlardır. Büyükçekmece Tepecikspor kulübümüz uzun yıllardan beri Büyükçekmece ilçemizi profesyonel anlamda en iyi şekilde temsil eden kulüplerimizdendir. İnanıyorum ki, 2017-2018 futbol sezonunda yeniden Spor Toto 2. Lige çıkarak Büyükçekmecemizi temsil edecektir. Bazen işler iyi gitmeyebilir bu futbolun doğasında vardır. Büyükçekmece Tepecikspor’da geçtiğimiz sezon işlerin iyi gitmemesinden kaynaklanan sıkıntılardan dolayı Spor Toto 2. Lige veda etmişti. Yeni sezonda da önemli başarılara imza atarak yeniden ikinci lige dönecektir" dedi.

“Federasyonun kapısının önünde otururuz”

Tepecik Şenol Güneş Stadyumu’nun yaklaşık 2 yıldır tribünlerinden yoksun olduğunu ve maçlarını ilçe dışında oynamak zorunda kaldığını hatırlatan Başkan Akgün şunları söyledi: “Bugün itibariyle her türlü zorluğu göze alarak hiç ara vermeden çalışmalarımız devam edecektir. En kısa sürede stadın tüm eksiklerini tamamlayıp Büyükçekmece Tepecikspor’un hizmetine sunacağız. Bu işi tribünle de bitmeyecek. Sahanın sentetik çimden doğal çime çevrilmesi içinde girişimlerimizi sürdürüyoruz. Bunun içinde Büyükçekmece Belediyesi ve kulüp yönetimi olarak, Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören’e talebimizi ileteceğiz. Gerekirse Tepecik Spor’un stadyumunun çime çevrilme kararı alınıncaya kadar da Türkiye Futbol Federasyonu’nun kapısının önünde oturacağız.”