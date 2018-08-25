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25 Ağustos 2018 13:31

Başkan Akgün, bu bayramı da Büyükçekmece ailesi ile geçirdi

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Başkan Akgün, bu bayramı da Büyükçekmece ailesi ile geçirdi

25 Ağustos 2018 13:31

Hasan Akgün, her bayramda olduğu gibi bu Kurban Bayramı´nda da ilçenin 24 mahallesini gezerek, çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmadı.


Büyükçekmece´nin mahallelerini sokak sokak gezen Başkan Akgün, vatandaşlarla tek tek bayramlaşırken, sık sık sevgi gösterileriyle de karşılaştı.


Her yıl bayram süresince Büyükçekmece halkıyla bayramlaşan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün bu bayramda da belediye meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcıları ile birlikte mahalleleri gezerek hem ilçe halkıyla bayramlaştı hem de çocukları sevindirdi. Türkiye’nin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ve süreci aşmak için birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Akgün, özellik bayramların bu anlamda çok daha büyük önem taşıdığını belirtti.


Başkan Akgün’e sevgi seli


Kurban Bayramı´nın birinci gününde yeni belediye binasına gerçekleştirilen bayramlaşma törenin ardından belediye meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcıları ile mahalle bayramlaşmalarına çıkan Başkan Akgün, bayram süresince de vatandaşlarla bayramlaştı. Esnafı da ziyaret eden Hasan Akgün, bayramlaşma sırasında vatandaşların sorun ve taleplerini de dinleyerek, gereğinin yapılması konusunda teknik ekiplerine talimat verdi. Gittikleri her mahallede vatandaşlara çeşitli ikramlarda da bulunan Başkan Akgün ve belediye meclis üyelerine gösterilen ilgi de büyük oldu. Başkan Akgün, elini öpen ve bayramını kutlayan çocuklara da bayram harçlığı verdi.




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