Başkan Akgün, Büyükçekmece sahillerinde alınan önlemleri anlattı

Hasan Akgün: "Gerekli durumlarda polise ve zabıtaya başvurun, asla bunun dışında sorun çözecek bir yol yoktur" dedi.

İstanbul’un yaz mevsiminde en çok rağbet gören sahillerinden biri olan Büyükçekmece sahilleri bu yıl da dolup taşıyor. Özellikle hafta sonları sahillerde adeta izdiham yaşanıyor.

“Her türlü önlemi alıyoruz”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, gerek ilçe halkının gerekse denize girmek için farklı yerlerden Büyükçekmece’ye gelen vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbirin alındığını belirterek: “Belediyemizin ilgili birimleri halkımızın sahillerden en iyi, en sağlıklı ve en hijyenik koşullarda yararlanabilmeleri için çalışmalarını aralıksız sürdürmektir. Ancak olabilecek acil durumlarda 115 Polis İmdat Hattı veya Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün 0 212 883 25 30 nolu telefonundan yardım isteyebilirler” ifadesini kullandı.

“Mutluluk şehri Büyükçekmece”

Başkan Dr. Hasan Akgün, sahillerin ve tüm şehrin herkesin ortak kullanım alanı olduğunu vurgulayarak, “Büyükçekmece huzur ve mutluluk şehridir bu huzur ve mutluluğumuzu hep birlikte korumalıyız. Kent mobilyalarının korunmasından, insanların birbirlerine karşı olan davranışlarına kadar her şeye dikkat etmeliyiz. Özellikle sahil kullanımında herkesin birbirine saygılı olmasını rica ediyorum. Huzurun ve mutluluğun koruyucusu zabıta ve güvenlik güçlerimizdir. Vatandaşın sorunlarının çözümü olarak bu iki adresten başka adresi yoktur. Gerekli durumlarda polise ve zabıtaya başvurun, asla bunun dışında sorun çözecek bir yol yoktur. Tüm hemşehrilerimizin barış ve huzur içinde tatil geçirmelerini diliyorum” dedi.

Boğulma vak’alarına dikkat

Başkan Akgün, yaz aylarının gelmesiyle birlikte boğulma vak’alarının da görüldüğüne dikkat çekerek denize giren vatandaşları da uyardı. Başkan Akgün, “Başta gençlerimiz olmak üzere kurallara herkes uysun. Yüzme bilmeyen vatandaşlarımız denize girmesin. Biz sahilde güvenlik tedbirleri aldık, cankurtaran ve müdahale ekibi bulunduruyoruz ama asıl iş kişinin kendisine düşüyor” diye konuştu.