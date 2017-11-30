Başkan Akgün, Büyükçekmecelileri basketbol maçına davet etti

Hasan Akgün, Büyükçekmece ailesini 2 Aralık Cumartesi günü saat 13.00’da Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Takımı ile Eskişehir Basketboltakımları arasında oynanacak lig maçına davet etti.

2017-2018 sezonunda Türkiye Basketbol Liglerinde A Takım ve Genç Takım olarak mücadele veren Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Takımı, Büyükçekmece’nin gururu olmayı sürdürüyor. Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Takımı, lige bu yıl çıkan ancak güçlü bir kadro kuran Eşkişehir Basketbol takımını ağırlayacak.

“Hepinizi maça davet ediyorum”

Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Demir İnşaat Büyükçekmece Kulüp Başkanı Dr. Hasan Akgün, Eskişehir ile oynanacak maçın önemine vurgu yaparak Büyükçekmecelilere çağrı yaptı. Başkan Dr. Akgün şunları söyledi: “Büyükçekmeceliler zaten takımına büyük destek veriyor. Ancak havaların güzel olacağı Cumartesi günü de tribünlerin dolması gerekiyor. Bu maça gelin ve alkışlayarak takımınızı motive edin. Bütün Büyükçekmece halkından rica ediyorum. Büyükçekmece sadece ligde bizi temsil etmiyor. Avrupa’da da ülkemizi temsil etti. Takımınıza destek olun."