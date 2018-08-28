Başkan Akgün, Büyükçekmece’ye 4 modern okul daha kazandırdı

Hasan Akgün’ün ülke eğitimine katkıları sürüyor. Türkiye’nin gelişmişlik düzeyinin arttırılmasında modern eğitimin yapı taşı olduğunu vurgulayan Başkan Akgün son olarak, Büyükçekmece’nin dört farklı mahallesinde yeni eğitim kurumları inşa etti.

Hayırsever eğitim bağışçılarının da desteğiyle, bugüne kadar ülkesine 30’un üzerinde okul kazandıran Hasan Akgün, eğitim projelerine imza atmaya devam ediyor.

Mübeccel - Hayrettin Gazioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Celaliye Mahallesi’ne yaptırılan Mübeccel - Hayrettin Gazioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bölgenin okul ihtiyacını karşılamanın yanı sıra modern yapısıyla da dikkat çekiyor. Eğitim gönüllüsü Hayrettin Gazioğlu’nun katkılarıyla yaptırılan okul binası depreme dayanıklı ve toplamda 3 bin 425 metrekare büyüklüğünde. 4 Katlı olarak eğitim ve öğretim hizmeti vermeye başlayan okulda 24 derslik, kantin, kütüphane, laboratuvar ve çok amaçlı salonu da bulunuyor.

Kumburgaz Mahallesi’ne Kuvayı Milliye İlkokulu

Eski ve depreme dayanıksız okulun yerine yeni yaptırılan Kuvayı Milliye İlkokulu, Kumburgaz Mahallesi’nde ikamet eden öğrencilere modern bir eğitim tesisi olarak hizmet verecek. Başkan Akgün, Kuvayı Milliye İlkokulu’nda eğitim görecek öğrencilerin güvenli ulaşımları için bölgede bulunan sokak ve caddelerde de çalışmalar yapıyor. Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, okul bölgesindeki pek çok sokak ve caddede asfalt, tretuvar, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi.

Hizmete girmek için gün sayan okul içerisinde 24 derslik bulunuyor. 4 katlı okul, 3 ana sınıfı, 1 çok amaçlı salon, kütüphane, 2 destek eğitim dersliği ve yemekhanesiyle Büyükçekmeceli öğrencilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Güzelce Mahallesi Nezihe - Hasan Kılıç Anadolu Lisesi

Güzelce Mahallesi’nde bulunan ve modern mimarisiyle fark yaratan Güzelce Mahallesi Nezihe - Hasan Kılıç Anadolu Lisesi de eğitim öğretime hazır. Eğitim gönüllüsü Kılıç Ailesi’nin katkılarıyla yaptırılan okul, bölgenin eğitim alanında önemli bir ihtiyacını giderecek. Eğitime verdiği değerle tanınan Başkan Akgün, okulun hafriyat, çevre düzenlemesi, yol düzenlemesi, park ve bahçe işlerinin tamamıyla yakından ilgilendi. Yapımı tamamlanan okul 24 derslikten oluşuyor.

Ahmediye Mahallesi’nde anaokulu yapımı

Başkan Akgün, eğitim hayırseveri Akbalık Ailesi ile birlikte Ahmediye Mahallesi’ne bir de anaokulunun temelini atmıştı. Yapımı devam eden anaokulu bölgede yaşayan vatandaşların ihtiyacına yönelik olarak başlatılmış önemli bir eğitim projesi. 400 metrekare alan üzerine inşa edilmekte olan anaokulun içerisinde 2 derslik, hobi odası, kütüphane, konferans salonu, yemekhane, öğretmenler odası bulunacak.

"Eğitim, ülkenin kalkınmasıyla doğru orantılı"

Eğitim kalitesinin bir ülkenin kalkınmasıyla doğru orantılı olduğunu vurgulayan Başkan Akgün, "Başkanlık görevim süresince Büyükçekmece’ye hatta başka ilçe ve ülkelere yaptırmış olduğumuz okullar yardımıyla ülkemizde ve dünyanın eğitim kalitesine katkı sağlamaya çalıştım. Görevimi yaparken beni en çok motive ve mutlu eden çalışmalarım yeni eğitim kurumları inşa etmek oluyor. Yeni okul projelerimizin sayısı ben görevimi yaptığım sürece artarak devam edecek. Bu yolda hizmet vermek enim için çok kutsal" şeklinde konuştu.