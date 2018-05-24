Başkan Akgün, Büyükçekmece’ye bir okul daha kazandırdı

Hasan Akgün, Kumburgaz’a modern bir okul daha kazandırdı.

Sadece Büyükçekmece’ye değil, komşu ilçeler ve soydaşlarımızın çocukları içinde yurtdışında da okul yaptıran Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, eğitime verdiği desteği aralıksız sürdürüyor.

Kumburgaz Mahallesi’nde depreme dayanıksız eski okulun yerine yaptırılan okul ilkokul ve ortaokul olarak eğitim hizmet verecek. Yapımı Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen okul hizmete girmek için gün sayıyor.

4 katlı ve 24 derslikli

4 katlı ve 24 derslikli okul, 3 ana sınıfı, 1 çok amaçlı salon, kütüphane, 2 destek eğitim dersliği ve yemekhanesiyle Büyükçekmeceli öğrencilere modern bir eğitim imkanı sunacak. Başkan Akgün’ün yapım aşamasında yakından ilgilendiği okul, pek çok yönden kaliteli eğitim hizmeti verecek okul, modernliği ve kapasitesiyle Büyükçekmece’nin eğitim ve öğretim hayatına güç katacak.

"Eğitimde elini taşın altına koymak çok önemli’’

Eğitim alanında ülkesine verdiği desteği arttırarak devam ettireceğini belirten Dr. Hasan Akgün, ’"Söz konusu eğitim olduğunda elini taşın altına koymak çok önemli. İyi eğitim için modern eğitim koşullarını sağlayabilecek okullar yapıyoruz. Belediyecilik hayatımda en çok önem verdiğim konulardan biri eğitimdir. Kumburgaz’da bulunan ve depreme dayanıklı olmayan okul yerine, modern, kütüphaneli, çok amaçlı salonu bulunan ve pek çok ayrıcalıkla çocuklarımıza eğitim verecek okulumuz eğitim ve öğretim hayatına başlamak için gün sayıyor. Okulumuzun, ülkemizin ve Büyükçekmecemizin eğitim hayatına hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.