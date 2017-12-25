Başkan Akgün Demir İnşaat Büyükçekmece’yi kutladı

Hasan Akgün, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Yeşilgiresun Belediyespor’u 101-58 yenen Demir İnşaat Büyükçekmece takımı ve yönetimini tebrik etti.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Demir İnşaat Büyükçekmece’yi kutladı

Başkan Dr. Akgün yayınladığı mesajda, “Bu başarı hepimizindir. Tüm Büyük Büyükçekmece Ailesi’ni sevince boğan bu başarıya imza atan tüm takımı tek tek canı gönülden tebrik ediyorum. Teknik heyetten oyunculara kadar herkese başarılarının devamını diliyorum. Takıma gönül veren tüm camiaya ve taraftarlarımıza da ayrıca teşekkürlerimi iletmek istiyorum” dedi.

Ev sahibi Demir İnşaat Büyükçekmece Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Yeşilgiresun Belediyespor’u 101-58 yenmişti.