Başkan Akgün: "Eğitim meselesi 81 milyonun meselesidir"

Hasan Akgün, eğitim konusunda herkesin elini taşın altına sokması gerektiğini belirterek, "Milli eğitim meselesi de sadece Milli Eğitim Bakanımızın değil, 81 milyonun en önemli meselesidir" dedi.

Büyükçekmece Belediyesi ve eğitim hayırseveri Kılıç Ailesi’nin katkılarıyla Güzelce’de yaptırılan Nezihe Hasan Kılıç Anadolu Lisesi’nin tanıtım ve tanışma kokteylinde konuşan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Kılıç ailesine teşekkür etti. Kılıç ailesi tarafından düzenlenen kokteyle Hasan Akgün’ün yanı sıra Hasan ve Nezihe Kılıç, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri, Kılıç ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Eğitime katkı en kutsal hizmettir”

Türk Milli Eğitimi’ne kazandırdığı 35 okul nedeniyle Okulcu Hasan olarak anılan Hasan Akgün, bu ülkeye yapılacak en kutsal hizmetin eğitime katkı sağlamak olduğunu belirterek “40 yıllık belediyeci olarak hayatımın en güzel, en keyifli ve en mutlu anını bir okulun içinde çocuklarımızı gördüğümüz zaman yaşadım. Bundan daha mutlu bir duygu olamaz. Eğitimde siyaset olmaz. Herkes elini taşın altına koymak durumunda. Bu okulun yapımında emeği geçen herkesten özellikle Kılıç ailesinden Allah razı olsun” dedi.

“Eğitim meselesi 81 milyonun meselesidir”

Türkiye Cumhuriyeti’nin temel meselesinin eğitim olduğunu vurgulayan Başkan Akgün şu şekilde konuştu: “Türkiye’de en önemli mesele eğitim ve ekonomi meselesidir. Milli eğitim meselesi de sadece Milli Eğitim Bakanımızın değil 81 milyonun en önemli meselesidir. Biz eğitim meselemizi halledebilseydik, yani bizim çocuklarımız da Avrupa’da okuyan çocuklar gibi eğitim alabilselerdi ve çağdaş teknolojiyi kuran nesiller gibi bir nesil yetiştirebilseydik, dünya devi bir Türkiye Cumhuriyeti olurdu. Hepimiz mahallemizdeki, şehrimizdeki ve köyümüzdeki okulların yürütülmesi, iyi eğitim yapabilmeleri için ihtiyaçları nelerse bunlara katkı sağlamalıyız. Kılıç ailesi ile bir araya gelip böyle bir eseri devlete teslim etmek veya bir okula bir sıra, bir tahta veya bir laboratuvar malzemesi almak benim inançlarıma göre bu ülkeye yapılabilecek en kutsal hizmettir. Çocuklarımızın gelecekte çok iyi belediye başkanı, vali, kaymakam, parti lideri olabilmeleri için bizim eğitim meselemizi çözüp, eğitimde standardı yakalayıp, değişmeyen milli eğitim politikamızı kurup, milletin de büyük desteğiyle yürümemizin ne kadar şart olduğunu bugün içinde bulunduğumuz koşullar çok net ortaya koymuştur.”