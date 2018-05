Hasan Akgün, "Sağlıktan sosyal hayata; eğitimden istihdama kadar her alanda engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak adına politikalar üretmek bundan önce olduğu gibi bundan sonraki dönemlerde de engelleri sevgiyle aşmak öncelikli görevimiz olacaktır" dedi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Başkan Akgün mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Büyükçekmece Belediyesi olarak engelli bireylerin sosyal yaşamın ayrılmaz birer parçası oldukları anlayışıyla projeler hayata geçirdik. Bu projeler sayesinde de imkan tanındığında, önlerindeki engeller kaldırıldığında ve en önemlisi sevgi ile yaklaştığımızda engelli kardeşlerimizin neleri başarabildiğine yaşayarak tanık olduk. Türkiye’nin en ayrıcalıklı ’Engelli Eğitim ve Yaşam Merkezi’ni hayata geçirerek engelli kardeşlerimizin kültür, sanat ve el becerileri alanlarında kendilerini geliştirmelerinin önünü açtık. Yine belediyemizin kurmuş olduğu Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü üyesi kardeşlerimizin engelleri nasıl yıktığını, esas engellilerin kimler olduğunu ortaya koydukları bir şemsiye olarak kendini kanıtladı. Ortaya koydukları çaba ve başarılarla Türkiye’de de isim yaptılar. Yine Büyükçekmece Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi (GETEM), Büyükçekmece Çevre Kültür ve Turizm Derneği işbirliğiyle görme engelli bireyler için hayata geçirilen sesli kitap projesi kapsamında elektronik kitap okuma kabinini, Kutadgu Bilig Kütüphanesi’nde hayata geçirerek, görme engelli kardeşlerimizin gözü kulağı olduk."

“Her zaman öncelikli görevimizdir”

Başkan Akgün mesajında engellerin sevgiyle aşılacağını belirterek, "Sağlıktan sosyal hayata; eğitimden istihdama kadar her alanda engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak adına politikalar üretmek bundan önce olduğu gibi bundan sonraki dönemlerde de engelleri sevgiyle aşmak öncelikli görevimiz olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerimle; her türlü güçlüklere göğüs geren, azmini ve çabalarını hiçbir zaman kaybetmeyen engelli vatandaşlarımızı sadece belirli gün ve haftalarda değil her zaman ve her alanda yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim. Toplumsal duyarlılığın bir gün, bir hafta değil her zaman diri kalmasını yürekten temenni ediyorum. Tüm engelli kardeşlerimize saygı ve sevgilerimi gönderiyorum" ifadelerine yer verdi.