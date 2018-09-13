Başkan Akgün: "Festivaller dünya barışına hizmet eden en iyi faaliyettir"

2018 Cheonan Dünya Dans Festivali'nin açılış konuşmasını yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "30 yıldan beri belediye başkanı olarak dünyadaki bütün festivalleri geziyorum. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivalleri dünya kardeşliğine, dünya barışına, sevgi ve dostluğun buluşmasına, kültürlerin kaynaşmasına hizmet eden en büyük kültürel faaliyettir" dedi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün altıncı kez katıldığı 2018 Cheonan Dünya Dans Festivali'nin açılış konuşması yaptı.

Güney Kore'nin Cheonan kentinde yapılan Dünya Dans Festivali'nde Türkiye'yi temsil eden FIDAF Daimi Onursal Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün şu şekilde konuştu: “Dünyanın en güzel, en iyi festivali olan Cheonan Dans Festivali'nde bulunmaktan ötürü ben ve 50 kişilik Türk ekibi olarak son derece mutluyuz. Bu nedenle Kardeş Şehir Belediye Başkanımız Koo Bon Young ve festival komitesine, altıncı kez bizi davet eden sayın başkanına çok teşekkür ediyorum. Her geçen gün büyüyen Cheonan Dans Festivali dünyaya damgasını vurmuştur. Dünyanın en iyi dans festivalleri arasında en iyi yere gelmiş durumda. 30 yıldan beri belediye başkanı olarak dünyadaki bütün festivalleri geziyorum. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivalleri dünya kardeşliğine, dünya barışına, sevgi ve dostluğun buluşmasına, kültürlerin kaynaşmasına hizmet eden en büyük kültürel faaliyettir. Cheonan Dans Festivali'nin büyüyüp bu noktaya gelmesine katkı sağlayan geçmiş dönem ve bugünkü Cheonan belediye başkanımızı ve ekibini, emeği geçen herkesi kutluyorum. Festivalleri en iyi özetleyen cümle şudur; ‘Sevgi Birbirimize Barış Hepimize' diyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla bir kez daha selamlıyorum.”

Altınköprü gururlandırdı

Uluslararası Halk Dansları Festivalleri Federasyonu (FIDAF) Onursal Başkanı olan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 2016 yılında Cheonan Dans Festivali'nde dünya şampiyonu olan Altınköprü Halk Dansları Topluluğu'nun açılışta sergilediği halk oyunları gösterisini izlerken gurur duyduğunu belirtti.