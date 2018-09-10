Başkan Akgün, Güney Kore'de Türkiye'yi temsil edecek

Hasan Akgün, Güney Kore'nin Cheonan kentinde düzenlenen 2018 Cheonan Dünya Dans Festivali'ne katılmak üzere bu ülkeye gitti.

5 kıta ve 85 ülkede örgütlü olan Uluslararası Halk Dansları Festivalleri Federasyonu (FIDAF) Onursal Başkanı olan Başkan Dr. Hasan Akgün, FIDAF genel kurulu toplantısına katılarak gelecek sene düzenlenecek etkinlere yönelik yapılan planlar hakkında konuşacak.

Başkan Akgün, açılış konuşmasını yapacak

Başkan Akgün, 12-16 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festivalin açılış konuşmasını gerçekleştirerek Güney Kore'de Türkiye'yi temsil edecek. Büyükçekmece Belediyesi'nin kardeş şehri olan Cheonan'a çok sayıda Türk yazarın romanlarını hediye eden Başkan Akgün, Cheonan'daki Türk romanların yer aldığı kütüphaneyi gezecek.

“Festivaller aynı zamanda dünya barışına katkı sağlar”

Bu tür uluslararası organizasyonlarda Türkiye'nin adının duyurulmasının çok önemli olduğunu belirten Başkan Akgün, “Tarihten gelen kardeşlik bağlarımızın yıllar içinde daha da geliştiği Güney Kore'de böylesine önemli bir organizasyona katılmanın heyecanını içerisindeyiz. Kardeş şehrimiz Cheonan'da düzenlenen festival kapsamında dünya barışına ve kardeşliğe katkıda bulunmayı sürdürüyoruz. Festivaller sadece kültür ve sanata değil ülkeler arasındaki kardeşlik bağlarının gelişmesine de katkı sağlar. Cheonan Dünya Dans Festivali bu açıdan önemlidir” dedi.