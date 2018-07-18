Başkan Akgün: "Hiçbir sokak hayvanı aç ve susuz kalmayacak"

Büyükçekmece Belediyesi ilçede yaşayan sahipsiz kedi ve köpekleri unutmayarak mama ve su ihtiyaçlarını karşılayacak üniteler kuruyor. Sokak hayvanlarının durumu ile yakından ilgilenen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, şu açıklamayı yaptı: “Belediyecilik canlıları mutlu etme sanatıdır. Sadece insanlarımızı değil sokaklarda yaşam mücadelesi veren sevimli dostlarımızı da mutlu etmeye çalışıyoruz. Büyükçekmece Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde binlerce canlının bakım, tedavi, barınma gibi temel ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyoruz. Sokakta yaşayan kedi ve köpeklerimiz için de bölgelere mama ve su üniteleri yerleştirdik. Belediyemiz veteriner ekipleri sokakta yaşayan kedi ve köpeklerle yakından ilgileniyor. Herhangi bir sağlık durumunda hayvanlarımız tedavi altına alınıyor. Sıcak yaz aylarında hayvanlarımızın su ve barınma ihtiyaçlarını rahatça giderebilmeleri için mama ve su kapları aynı zamanda kulübeler yerleştirdik. Büyükçekmece’de yaşayan hiçbir sokak hayvanı aç ve susuz kalmayacak. Büyükçekmece ailemin bu konuda ne denli hassas olduğunu da biliyorum.”

Barınma ihtiyaçları da karşılanıyor

Büyükçekmece Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarının temel ihtiyaçlarını rahatça giderebilmeleri için ilçedeki bölgelere mama ve su kapları yerleştirmeyi sürdürüyor. Mama ve su kapları sayesinde yiyecek ihtiyaçlarını karşılayan sokak hayvanları için belirli bölgelere kulübelerde yerleştiriliyor. İsteyen vatandaşlar “Sahipsiz Sokak Hayvanları Besleme Noktası” adı altında yerleştirilen ünitelere mama ve su takviyesinde bulunabilir.