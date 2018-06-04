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04 Haziran 2018 10:42

Başkan Akgün: "İstanbul’un kültür üssünü Büyükçekmece’de kuracağız"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Başkan Akgün:

04 Haziran 2018 10:42

Hasan Akgün, içinde 8 sineması, sanat atölyeleri, gösteri salonları, sergi salonları ile dev bir kültür merkezinin Büyükçekmece’de yapımına başlanacağını belirterek; “100. Yıl Cumhuriyet Kültür ve Yaşam Merkezi sadece Büyükçekmece’nin değil, İstanbul’un da kültür üssü olacaktır” dedi.


Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi gitar ve keman yılsonu dinletisi ile mezuniyet töreni yüzlerce sanatsever Büyükçekmeceliyi Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya getirdi. Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi’nde eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun olma başarısı gösteren öğrencilerin keman ve gitar dinletileri dinleyiciler tarafından hayranlıkla karşılanırken, zaman zaman da ayakta alkışlandılar.


100. Yıl Cumhuriyet Kültür ve Yaşam Merkezi


Mezuniyet törenini izleyen Hasan Akgün, Büyükçekmece’de 7’den 70’e herkesin kültür, sanat ve sporla iç içe olmalarının memnuniyet verici olduğunu belirterek; “Talep her geçen gün artıyor ve kültür, sanat merkezlerimiz artık bize yetmiyor. Mimaroba’da, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı anısına 100. Yıl Cumhuriyet Kültür ve Yaşam Merkezi yapacağız. İçinde 8 sineması, sanat atölyeleri, gösteri salonları, sergi salonları, sosyal donatı alanları ile dev bir kültür merkezinin yapımına başlayacağız. 100. Yıl Cumhuriyet Kültür ve Yaşam Merkezi sadece Büyükçekmece’nin değil, İstanbul’un da kültür üssü olacaktır” dedi.




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