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07 Ocak 2017 11:09

Başkan Akgün, karda yolda kalan vatandaşları makam aracıyla taşıdı

Başkan Akgün, karda yolda kalan vatandaşları makam aracıyla taşıdı

07 Ocak 2017 11:09

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, yoğun kar yağışı nedeniyle sokakta kalan vatandaşları makam aracıyla gidecekleri yere götürdü.
Yoğun kar yağışı Büyükçekmece’de de yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar trafikte zor anlar yaşadı. Akşam saatlerinde elektriklerin kesilmesi vatandaşları zor durumda bıraktı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de Başkan Yardımcısı Maksude Sak ile birlikte çalışmaları yakından takip etti. Zaman zaman makam aracıyla sokakta kalan vatandaşları gidecekleri yere götüren Akgün, bir yandan da evlerine gidemeyen öğrencilere yardım edilmesini sağladı.
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de ilçe halkının tedbirli olması için Büyükçekmeceliler’i uyardı.Belediye olarak gerekli tedbirleri aldıklarını açıklayan Akgün olası risklere karşı oluşturdukları kriz masasıyla irtibata geçilmesi için bazı telefon numaralarını sosyal medyada paylaştı. Büyükçekmece Belediyesi’nin sert kış koşullarının yaratacağı olumsuzlukları bertaraf etmek adına 7/24 mesaisiyle hizmet vereceğini bildiren Başkan Akgün, mecbur kalınmadığı sürece sokağa çıkılmamasını, ilaç, su, ekmek gibi acil ihtiyaçların önceden temin edilmesini istedi.
Öte yandan, belediye vatandaşlara özel araçla trafiğe çıkılmaması yönünde çağrı yaparak, metrobüsten mahallelere gidecek yolcular için özel bölgerele ring dolmuş seferleri koydu.
Belediye acil durumlarda irtibata geçilmesi gereken iletişim numaralarını da şu şekilde belirledi: Büyükçekmece’nin doğusunda oturanlar : (0212) 873 34 30 - (0212) 873 20 97 Gölün batısında oturanlar: (0212) 885 25 00 -( 0212) 863 13 17 - 444 0 340 - (0212) 863 18 81



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