Başkan Akgün, Klasik Otomobil Fuarı’nın açılışını gerçekleştirdi

Hasan Akgün TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen Klasik Otomobil Festival’inin açılışını yaptı.

Klasik otomobil tutkunları ve eski otomobillere ilgi duyanlar için TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen Klasik Otomobil Festivali’nin açılışını Hasan Akgün ve İstanbul Vali Yardımcısı Şahin Aslan birlikte gerçekleştirdi.

Başkan Akgün, Klasik Otomobil Fuaı’nda 1850’den 1980’lere kadar çok değişik ve çok ilginç otomobillerin TÜYAP Fuar Merkezi’nde sergilendiğini belirterek; “Sevgili İstanbullulara ve yakın illerdeki dostlara tavsiyem şudur; geçmişi bir kez daha o günkü hafızanızda kalan güzelliklerle veya anılarınızla yaşamak istiyorsanız, Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezine gelin. Geçmişi burada birlikte yaşayalım. O dönemdeki otomobil sektöründeki ruhu görelim. Burada her sene muhteşem bir atmosfer oluşturuluyor. Bu güzelliği birlikte yaşayalım” diye konuştu.

Antika Otomobil Federasyonu Genel Sekreteri İlker Tayalı, Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve İstanbul Vali Yardımcısı Şahin Aslan’a günün anısına da klasik otomobil maketlerinin bulunduğu birer plaket takdim etti.

Klasik Otomobil Fuarı, 1 Temmuz akşamına kadar açık kalacak.