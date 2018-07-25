Başkan Akgün: "Komşumuz Yunanistan’ın acısını paylaşıyoruz"

Hasan Akgün, “Komşumuz Yunanistan’ın acısını paylaşıyoruz” dedi.

Atina’nın yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusundaki Pentelli ve Rafina bölgelerinde başlayan ve kısa sürede ormanlık alanlardan meskun mahallere sıçrayan yangınların Yunanistan tarihinin en büyük yangınlarından biri olduğuna dikkat çeken Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Ne yazık ki bu yangınlar neticesinde hayatını kaybedenlerinin sayısının 80’e yaklaştığını üzülerek öğrendik. Acının dili, dini, rengi ve ırkı olmaz. Dünyanın her neresinde bir felaket olursa olsun o insanlarla aynı acıları paylaşmak ve onlara yardım elimizi uzatmak en önemli insanlık görevimizdir. Büyükçekmece Belediyesi olarak, daha önce Yunanistan depreminde de olduğu gibi gerekirse bir kez daha yardım elimizi uzatmaya hazırız. Komşumuz Yunanistan’ın acılarını paylaşıyor, başsağlığı diliyorum. Yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.