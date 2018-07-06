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06 Temmuz 2018 10:51

Başkan Akgün: "Komşusu açken tok yatan bizden değildir"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Başkan Akgün:

06 Temmuz 2018 10:51

Hasan Akgün, ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi tüm ailelere yardım imkanı sağlandığını belirterek, “Komşusu açken tok yatan bizden değildir, hadisindeki anlayışın gereği olarak sosyal yardımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.


Büyükçekmece Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara her anlamda destek oluyor.


Her ay ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek yardım eli uzatan Büyükçekmece Belediyesi, ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine gıda, giyecek, kırtasiye, temizlik, çocuk ve yaşlı bezi başta olmak üzere pek çok alanda yardım yaparak vatandaşların gerekli olan tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Ayrıca yapılan sosyal inceleme ve değerlendirmeler sonucunda gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ihtiyaç düzeylerine göre belirlenen limit tutarında verilen Sevgi Eli Kartı dağıtılmıştı. İhtiyaç sahipleri her ayın belirli gün ve saatlerinde evlerinden servis aracılığıyla Sevgi Eli Market’e gelip gıda, tekstil ürünleri, temizlik malzemesi, zücaciyeye ve kırtasiye gibi temel ihtiyaç maddelerini kart limitleri doğrultusunda hiçbir ücret ödemeden alabiliyor. Sevgi Eli Market 4 binin üzerinde aileye yardım eli uzatıyor.



“İnsan onuruna yakışır biçimde yardım”


“Hizmetin temeli sevgidir” sloganıyla hareket eden ve sosyal belediyeciliğe büyük önem veren Hasan Akgün, “Büyükçekmece Belediyesi olarak her zaman için önce insan diyoruz. Yaptığımız tüm çalışmaları, hazırladığımız tüm projeleri, Büyükçekmece ailemizin mutluluğu ve refahı için hayata geçiriyoruz. Sosyal belediyecilik alanındaki öncü çalışmalarımız bundan sonrada hız kesmeden devam edecek. İhtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza insan onuruna yakışır şekilde yardımlarımız sürecek” dedi.


Büyükçekmece’de yaşayan sığınmacı vatandaşların da ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenen Başkan Dr. Hasan Akgün, sığınmacı ailelere ikinci el ev eşyası, gıda, giysi ve temizlik malzemeleri yardımında bulunuyor.




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