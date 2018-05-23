Başkan Akgün, minik Işıl’ın mektubuna duyarsız kalmadı

Hasan Akgün’e mektup yazarak kendisi ve kardeşi için karne hediyesi isteyen minik Işıl’ın hayali gerçek oldu. Işıl ve minik kardeşi Efe’nin istediği oyuncakların hemen alınması talimatını veren Başkan Akgün, karneleri pekiyi olan kardeşleri kutladı.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen mahalle iftarında Hasan Akgün’e bir mektup veren ilkokul öğrencisi Işıl Eker, mektupta, "Sevgili Başkanımız, ben ilkokul 4. sınıf öğrencisi Işıl E. Sizden karne hediyesi olarak kendim için hasta olup, ağlayabilen Bella bebek, kardeşim için de kumandalı araba istiyorum. Çok seviniriz, sizi çok seviyoruz" dedi.

Yazdığı mektuba Başkan Akgün, kardeşi ve kendi resmini de çizen Işıl’ın talebi anında karşılık buldu.

Mutlulukları görülmeye değerdi

Işıl’ın mektubunu okuyunca istediği bebeği ve kumandalı arabayı alan Başkan Akgün, oyuncakları minik öğrencilerin evlerine gönderdi. Okul dönüşünde Başkan Akgün’ün kendileri için gönderdiği oyuncakları gören Işıl ve Efe’nin mutlulukları ise yüzleri güldürdü.

"Başkanımızı çok seviyoruz"

Başkan Akgün’e teşekkür eden küçük Işıl, "Belediye Başkanımız Hasan Akgün’ü çok seviyoruz. Kendim ve kardeşim için istediğim karne hediyesini bize göndererek bizleri çok mutlu etti. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.